金属期市：美元坚挺和中国忧虑拖累期锌降至五年低位，期铜也下滑

* 伦敦金属交易所期铜、期镍触11周低位，其他金属下跌

* 美元受12月升息预期提振触七个月高位

路透伦敦11月10日 - 期锌周二急跌至逾五年最低价位，受累于美元走强、供应过剩以及主要金属消费国中国需求下滑的担忧。

尽管近期矿商宣布减产，但工业金属市场出现一波基金卖盘，令止损单被触动，将铜和镍推至逾两个月最低水平。

锌价受挫最大，尽管全球最大的锌生产商、比利时公司Nyrstar称，如果锌价继续保持在低水准，公司可能将精炼锌产量进一步减少最多40万吨。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收跌2.4%，报每吨1,605美元，触及2010年6月以来最低的1,576美元后跌幅缩小。锌价今年至今已累积下跌26%。

周二对中国经济的担忧被火上浇油，因数据显示，中国仍然面临通缩压力，交易商称，通缩是一把双面刃，可能激发政府采取进一步的刺激措施。

三个月期铜 收跌0.8%，报每吨4,925.50美元，此前触及8月26日来最低水准4,904.50美元。

期铜迫近8月触及的2009年以来低位4,855美元。铜价今年至今已累积下跌逾21%，将录得连续第三年年度下跌。

美元攀升至七个月高位，对金属价格带来压力，令以美元计价的商品对于美国以外的买家来说更贵。

期铝 收跌0.1%，报1,508美元。期铅 收低1.5%，报1,634美元，为两个月低位。

期镍 收跌0.8%，报9,505美元，盘中触及8月26日以来的最低价9,425美元。期锡 逆势上扬，收高1.2%，报14,725美元，从盘中触及的两个月来低位14,450美元反弹。

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