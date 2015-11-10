金属期市：美元坚挺和中国忧虑拖累期锌降至五年低位，期铜也下滑

中国证券：证监会将抑制上市公司过度再融资，查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
* 伦敦金属交易所期铜、期镍触11周低位，其他金属下跌
* 美元受12月升息预期提振触七个月高位
路透伦敦11月10日 - 期锌周二急跌至逾五年最低价位，受累于美元走强、供应过剩以及主要金属消费国中国需求下滑的担忧。
尽管近期矿商宣布减产，但工业金属市场出现一波基金卖盘，令止损单被触动，将铜和镍推至逾两个月最低水平。
锌价受挫最大，尽管全球最大的锌生产商、比利时公司Nyrstar称，如果锌价继续保持在低水准，公司可能将精炼锌产量进一步减少最多40万吨。
伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收跌2.4%，报每吨1,605美元，触及2010年6月以来最低的1,576美元后跌幅缩小。锌价今年至今已累积下跌26%。
周二对中国经济的担忧被火上浇油，因数据显示，中国仍然面临通缩压力，交易商称，通缩是一把双面刃，可能激发政府采取进一步的刺激措施。
三个月期铜 收跌0.8%，报每吨4,925.50美元，此前触及8月26日来最低水准4,904.50美元。
期铜迫近8月触及的2009年以来低位4,855美元。铜价今年至今已累积下跌逾21%，将录得连续第三年年度下跌。
美元攀升至七个月高位，对金属价格带来压力，令以美元计价的商品对于美国以外的买家来说更贵。
期铝 收跌0.1%，报1,508美元。期铅 收低1.5%，报1,634美元，为两个月低位。
期镍 收跌0.8%，报9,505美元，盘中触及8月26日以来的最低价9,425美元。期锡 逆势上扬，收高1.2%，报14,725美元，从盘中触及的两个月来低位14,450美元反弹。
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(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
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