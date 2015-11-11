金属期市：铜价在六年低点附近波动，市场关注中国数据

上海期铜 也接近2009年7月以来低点，上日曾深跌至37,140元，接近8月所及的37,030元人民币。沪铜最新下跌0.2%，报37,370元。

沪锌 和沪铝 均大跌逾2%，分别接近九年和10年低点。

美国10月进口物价下跌，因石油等一系列商品价格下滑。

路透调查显示，日本11月制造业信心连续第三个月下降，并触及约两年半以来低点。这说明业者担心，中国引领的海外需求放缓可能已拖累经济滑入衰退。

今天中国将公布10月社会消费品零售总额、工业增加值及固定资产投资数据，其中的任何令人失望之处都可能对市场造成冲击，尤其是近来通胀和贸易数据逊于预期之后。(完)

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