金属期市：铜价在六年低点附近波动，市场关注中国数据

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
上海期铜 也接近2009年7月以来低点，上日曾深跌至37,140元，接近8月所及的37,030元人民币。沪铜最新下跌0.2%，报37,370元。
沪锌 和沪铝 均大跌逾2%，分别接近九年和10年低点。
美国10月进口物价下跌，因石油等一系列商品价格下滑。
路透调查显示，日本11月制造业信心连续第三个月下降，并触及约两年半以来低点。这说明业者担心，中国引领的海外需求放缓可能已拖累经济滑入衰退。
今天中国将公布10月社会消费品零售总额、工业增加值及固定资产投资数据，其中的任何令人失望之处都可能对市场造成冲击，尤其是近来通胀和贸易数据逊于预期之后。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/李春喜; 审校 龚芳/徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”