金属期市：中国数据拖累期锌和期铅降至多年低位，期铜持稳

* 中国10月工厂活动增长降温，降幅超过预期

* Vedanta的赞比亚分公司称旗下一铜矿“无法维系”

* 中国股市收高，预计会出台更多刺激举措

路透伦敦11月11日 - 期锌和期铅从周三触及的多年低位反弹，期铜持稳，稍早逼近六年低位，此前全球最大金属消费国中国的一项工厂活动数据表明经济持续低迷。

中国国家统计局周三公布，10月规模以上工业增加值同比增长5.6%，创七个月新低, 略微低于路透调查的分析师的预估，尽管零售销售急升11%，略好于预期，弥补了疲弱的工厂数据的影响。

数据重创金属价格，但价格在触及技术支撑位后反弹。

“我看到(中国数据)中有一些亮点，也看到某些领域持续疲弱，但中国和亚洲的投机商绝对是看空情绪，作空操作集中在亚洲交易时段，不完全清楚原因，可能是因为供应方更加不坚定，”麦格理的分析师Vivienne Lloyd称。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 触及每吨1,553.50美元的六年低位，后反弹，收涨1.1%，报每吨1,623美元。期铅 收跌0.9%，报1,620美元，盘中触及1,582美元的五年低位。

期铜 收涨0.4%，报4,943美元，稍早触及每吨4,885美元的低位，为8月触及4,855美元的六年低位后的最低价位。

Vedanta Resources拥有的赞比亚Konkola Copper Mines 周三称，旗下Nchanga铜矿“亏损，无法维系下去”，对该矿将被关闭的报道作出回应。

中国股市周三收高，因投资者预计政府会出台更多刺激措施，中国政府周三称，将加大金融、财政和税收方面的政策支持，以促进消费。

但低价暂时没能吸引来新的需求，上海保税仓库铜溢价下跌2.50美元，至87.50美元，为8月中以来的最低水平。

期锡 收涨0.7%，报14,825美元，抵御住了来自印尼的消息的压力，该消息称，主要锡出口国印尼为13家公司颁发了锡出口许可，此前这13家公司达到了这个月出台的新的出口标准。

期铝 收涨0.7%，报1,518美元，期镍 收涨1.7%，报9,670美元。(完)

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