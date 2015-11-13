金属期市：伦铜接近六年低点，周线可能连续第四周下跌

美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员再次就12月升息前景发声，纽约联邦储备银行总裁杜德利称，现在等待升息时机过久的风险，与过快采取行动的风险大致相当。

尽管中国10月末M2增速创15个月新高，但当月新增贷款远低预期，且社会融资规模增量创15个月新低，显示实体经济下行压力仍有增无减，企业融资需求持续疲弱态势不改。 (完)