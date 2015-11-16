金属期市：铜价触及逾六年最低位，因担忧疲弱需求

* Codelco明年对中国出口的铜溢价低至每吨98美元

* 需求复苏才能令铜市出现供应短缺

路透伦敦11月16日 - 期铜周一下滑至逾六年最低位，巴黎恐袭、美元走强和最大消费国中国的需求前景低迷激发了抛盘。

伦敦金属交易所(LME)期铜 早盘触及每吨4,685美元，追平2009年6月触及的低位，收盘下跌2.8%，报4,690美元。

巴黎发生恐怖袭击以后，商品和股票等风险较高资产受到打压，因投资者转向美元等更安全的资产。

“我们在黑暗中挣扎，看不到希望的曙光，中国的情况没有好转，我们无法预见什么因素能逆转工业金属的走势，”Cantor Fitzgerald分析师Asa Bridle称。

中国需求增长放缓是铜价从2015年5月的峰值6,481美元下降约25%的主要原因。

中国需求放缓的最新信号是世界最大铜生产商智利的Codelco 将2016年对中国的精炼铜出口溢价下调25%，至每吨98美元的三年低位。

高盛在一份报告中称，需求复苏，以及进一步收紧供应纪律，才能使铜市从供应过剩转变为供应短缺。

路透最近的一项调查显示，分析师预计全球铜市今年供应过剩34.9万吨，2016年过剩17.7万吨。

三个月期铝 盘中跌至10月28日来的最低位每吨1,465.50美元，收盘下滑1.6%，报1,467美元。

期锌 下跌2.1%，报每吨1,587美元。期铅 下挫0.9%，报1,596.5美元。期锡 跌0.3%，报14,700美元。期镍 下跌1.2%，报9,310美元。(完)

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