更正-金属期市：伦铜跌至六年新低，因美元走强和担忧中国需求疲软

(更正：第四段应为“接近六年低位，报每吨1,577美元”，而非“在六年低位每吨1,577美元附近波动”)

路透墨尔本11月17日 - 伦铜周二跌至2009年年中以来低点，因美元走强，以及对中国需求疲软的担忧。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌至每吨4,678美元，为2009年6月以来最低。铜价今年仅11月就已经下跌逾8%。

沪铜 下跌近3%，报每吨35,240元人民币。

期锌 接近六年低位，报每吨1,577美元，跌0.6%。

20国集团(G20)领导人在周一的声明稿中表示，他们维持2018年前整体国内生产总值(GDP)额外增加2%的目标，即使全球经济增长依然不均且逊于预期。

欧盟统计局周一表示，欧元区10月通胀率上修至0.1%，因蔬果物价上涨。

贸易商周一表示，全球最大铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco)已将2016年中国长单升水下调超过四分之一至三年低点。中国为市场最大买家，此举显示出中国需求趋于疲弱的最新迹象。 (完)

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