金属期市：基本金属触及数年低位，因美元走强和中国担忧

* 美元逼近七个月高位，因升息押注

* Comex数据显示，投机客的铜空头头寸规模为三个月最大

* 美联储将在1900 GMT公布10月会议记录

路透伦敦11月18日 - 金属金属周三触及数年低位，因对最大金属消费国中国需求不断减弱的担忧犹存，投资者静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)稍后发布最新会议记录，会议记录可能巩固升息预期。

美元兑一篮子货币逼近七个月高位，重压金属价格，因美元走强使欧洲和其他非美国投资者购买以美元计价金属的成本增加。美联储将在1900 GMT公布会议记录。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 盘中触及六年新低1,510.50美元，收跌2%，报每吨1,517美元。

三个月期铅 盘中触及逾五年最低1,571美元，收跌0.3%，报每吨1,590.50美元。三个月期镍 盘中触及七年低位8,960美元，收报每吨9,100美元，跌幅为0.1%。

“目前基金正撤出商品市场，因中国和美元强势均对市场不利，”一位伦敦交易员称。

一行业组织称，9月镍市供应过剩达8,300吨。但中国保税仓库镍溢价攀升10美元，至每吨140美元，反映有少许低吸买盘。

行业数据显示，全球锌市9月出现2.23万吨的供应过剩。另一项数据显示，铅市9月再度出现供应过剩，规模达1.08万吨。

三个月期铜 跌向周二触及的六年低位4,590美元，收跌1.6%，报每吨4,611美元。

数据显示，截至上周五当周，LME铜投机客削减其净多头头寸。而截至11月10日当周，投机客所持Comex铜净空头头寸增至8月中以来最高水平。

“跌势过度。我们看到LME库存减少。中国数据喜忧参半，”花旗分析师David Wilson表示。

中国10月房价同比小涨0.1%，为14个月来首次出现按年增长。但多数投资者仍担心该国经济的总体体质，因本月前几周发布的数据不佳。

沪铜 周三触及六年低位。

三个月期铝 收跌0.1%，报每吨1,472美元，稍早跌至周二触及的六年低位1,457美元附近。三个月期锡 收挫0.7%，报每吨14,600美元。(完)

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