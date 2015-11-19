金属期市：基本金属触及数年低位，因中国需求忧虑持续

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 需进一步削减供应才能使市场达到供需平衡－分析师
* 镍和锌是中国钢减产的受害者－交易员
路透伦敦11月19日 - 基本金属价格周四跌至多年低位，因对减产力度不足以平衡全球市场供需的担忧犹存，主要消费国中国的需求疲弱对全球市场造成影响。
对供应过剩的担忧盖过了美元走软的影响。美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示下月将升息，但对升息后的行动采取谨慎态度，美元受此影响走低。
美元走低令以美元计价的金属对非美国投资者来说更加便宜。
“美元每日的表现都在影响着金属价格，但大的局面是减产力度不够，中国和其他地方的需求仍十分疲弱，而此时本应是需求旺季，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中跌至2009年5月来最低每吨4,573.50美元，但收盘上涨0.4%，报每吨4,630美元，全天交投震荡。
中国10月房价同比小涨0.1%，为14个月来首次出现按年增长。但多数投资者仍担心该国经济的总体体质，因本月前几周发布的数据不佳。
期镍 盘中触及每吨8,875美元的七年低位，收跌1.7%，报每吨8,950美元。镍是生产不锈钢的原料。
期锌 盘中触及六年最低1,487.50美元，但收涨1%，报每吨1,532美元。
“市场认为钢厂会有一些去库存和减产，锌最可能成为有色金属方面的受害者，镍也一样，”上海的一位交易员称。
期铅 盘中跌至1,566美元的五年半最低位，收跌0.3%，报每吨1,586美元。期铝 收跌0.3%，报每吨1,467美元，盘中触及1,453美元的六年低位。
三个月期锡 收涨0.3%，报每吨14,650美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 母红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”