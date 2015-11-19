金属期市：基本金属触及数年低位，因中国需求忧虑持续

* 需进一步削减供应才能使市场达到供需平衡－分析师

* 镍和锌是中国钢减产的受害者－交易员

路透伦敦11月19日 - 基本金属价格周四跌至多年低位，因对减产力度不足以平衡全球市场供需的担忧犹存，主要消费国中国的需求疲弱对全球市场造成影响。

对供应过剩的担忧盖过了美元走软的影响。美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示下月将升息，但对升息后的行动采取谨慎态度，美元受此影响走低。

美元走低令以美元计价的金属对非美国投资者来说更加便宜。

“美元每日的表现都在影响着金属价格，但大的局面是减产力度不够，中国和其他地方的需求仍十分疲弱，而此时本应是需求旺季，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中跌至2009年5月来最低每吨4,573.50美元，但收盘上涨0.4%，报每吨4,630美元，全天交投震荡。

中国10月房价同比小涨0.1%，为14个月来首次出现按年增长。但多数投资者仍担心该国经济的总体体质，因本月前几周发布的数据不佳。

期镍 盘中触及每吨8,875美元的七年低位，收跌1.7%，报每吨8,950美元。镍是生产不锈钢的原料。

期锌 盘中触及六年最低1,487.50美元，但收涨1%，报每吨1,532美元。

“市场认为钢厂会有一些去库存和减产，锌最可能成为有色金属方面的受害者，镍也一样，”上海的一位交易员称。

期铅 盘中跌至1,566美元的五年半最低位，收跌0.3%，报每吨1,586美元。期铝 收跌0.3%，报每吨1,467美元，盘中触及1,453美元的六年低位。

三个月期锡 收涨0.3%，报每吨14,650美元。(完)

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