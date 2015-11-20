金属期市：期锌因中国减产反弹，期镍跌至2003年低位

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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* 锌价周四触及六年低位，受累于中国产量急增
* 期镍跌至2003年7月以来最低
* 期铜和期铝触及六年半新低
路透伦敦11月20日 - 期锌周五跳涨近6%，此前中国主要炼厂同意明年减产50万吨，但随后回吐大部分涨幅，因怀疑是否会出现供应不足。
锌价在昨日跌至六年最低点后今日反弹，受助于中国锌生产商发表减产的联合声明。
“减产的力度很大。全球锌市全年都因中国产量大增而承压，”Capital Economics高级商品分析师Caroline Bain称。
伦敦金属交易所(LME)三个月期锌盘中劲扬5.8%，至每吨1,620.50美元的高位，是逾一个月以来的最大单日涨幅。
随后期锌缩小涨幅，收涨1.8%，报每吨1,560美元，因投资者质疑，中国的减产力度是否足够让供应过剩的市场恢复平衡。期锌价格今年至今已累积下跌25%。
期锌的反弹盘初带动其他金属上涨，但包括镍在内的许多金属收盘时下跌。
期镍 收盘下跌2.4%，报收每吨8,735美元的2003年7月以来最低价。镍是金属市场今年至今跌幅最大的金属，自1月以来累积跌幅达42%。
期铜 下跌0.7%，收于每吨4,580美元，盘中触及4,561美元的六年半新低。
期铝 收跌1.2%，报每吨1,450美元，盘中触及1,435美元的2009年5月以来最低位。
期铅 收涨0.5%，报每吨1,594美元，期锡 收盘基本持平，微跌0.03%，报每吨14,645美元。(完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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