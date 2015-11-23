金属期市：基本金属跌至数年低位，因美元走强且担忧中国需求

* 期镍急挫6%，因中国钢铁生产前景黯淡

* 美元飙升可能促使金属生产商暂缓减产

路透伦敦11月23日 - 基本金属周一跌至数年低位，因担忧美元急升可能促使生产商暂缓减产，使受需求，尤其是最大消费国中国的需求，疲弱影响出现的供过于求的局面缓解无望。

伦敦期镍急跌超过6%，至2003年以来最低；期铜回落3%，至逾六年最低；期铅触及2010年以来最低；期铝跌至2009年以来最低。

美元指数触及八个月高位，使非美国投资者购买美元计价金属的成本攀升，市场预计美国将于12月升息，这可能会进一步推高美元。

另外，市场还担心美元走强对生产商产出造成的影响。

“在市场等待供应面减产的背景下，美元走强只会导致生产成本下降，从而限制了减产的力度，”渣打银行的分析师Nicholas Snowdon称。

他补充说，中国的基金继续大举抛售金属，因有迹象显示消费金属的下游行业的需求疲弱，且担心在中农历新年来临前，金属消费会进一步萎缩。

LME三个月期铜 收报每吨4,490美元，下跌2%，日低为4,443.50美元。三个月期铝 收跌0.3%，报每吨1,445.50美元，日低为1,432.50美元。三个月期铅收挫1.2%，报每吨1,575美元，盘中触及1,551.50美元的低位。

锌和镍等与中国的钢铁行业息息相关的金属受创尤为沉重。中国表观原钢消费今年继续减少，2014年为逾10年来首次消费下降。

LME三个月期镍 盘中跌至8,175美元的低位，后缩减跌幅，收挫5%，报每吨8,300美元。三个月期锌 收挫0.9%，报每吨1,546美元，日低为1,498美元, 上周跌至1,487.50美元，为2009年以来首次。

尽管周一公布的数据显示，中国10月镍进口按年猛增651%，但镍价仍然骤降，因分析师指出，担忧这些镍将流入仓库，而非被消费。

一位伦敦的交易员称，期镍的技术支撑位在7,600-8,400美元，在有迹象显示需求反弹之前，期镍都可能会陷于该区间内。

三个月期锡 收跌2%，报每吨14,355美元。(完)

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