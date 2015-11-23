金属期市：基本金属跌至数年低位，因美元走强且担忧中国需求

标题新闻：若乌拉尔油价今年均值达55美元，则俄罗斯可以开始重建财政储备并抑制卢布上涨－文件
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
* 期镍急挫6%，因中国钢铁生产前景黯淡
* 美元飙升可能促使金属生产商暂缓减产
路透伦敦11月23日 - 基本金属周一跌至数年低位，因担忧美元急升可能促使生产商暂缓减产，使受需求，尤其是最大消费国中国的需求，疲弱影响出现的供过于求的局面缓解无望。
伦敦期镍急跌超过6%，至2003年以来最低；期铜回落3%，至逾六年最低；期铅触及2010年以来最低；期铝跌至2009年以来最低。
美元指数触及八个月高位，使非美国投资者购买美元计价金属的成本攀升，市场预计美国将于12月升息，这可能会进一步推高美元。
另外，市场还担心美元走强对生产商产出造成的影响。
“在市场等待供应面减产的背景下，美元走强只会导致生产成本下降，从而限制了减产的力度，”渣打银行的分析师Nicholas Snowdon称。
他补充说，中国的基金继续大举抛售金属，因有迹象显示消费金属的下游行业的需求疲弱，且担心在中农历新年来临前，金属消费会进一步萎缩。
LME三个月期铜 收报每吨4,490美元，下跌2%，日低为4,443.50美元。三个月期铝 收跌0.3%，报每吨1,445.50美元，日低为1,432.50美元。三个月期铅收挫1.2%，报每吨1,575美元，盘中触及1,551.50美元的低位。
锌和镍等与中国的钢铁行业息息相关的金属受创尤为沉重。中国表观原钢消费今年继续减少，2014年为逾10年来首次消费下降。
LME三个月期镍 盘中跌至8,175美元的低位，后缩减跌幅，收挫5%，报每吨8,300美元。三个月期锌 收挫0.9%，报每吨1,546美元，日低为1,498美元, 上周跌至1,487.50美元，为2009年以来首次。
尽管周一公布的数据显示，中国10月镍进口按年猛增651%，但镍价仍然骤降，因分析师指出，担忧这些镍将流入仓库，而非被消费。
一位伦敦的交易员称，期镍的技术支撑位在7,600-8,400美元，在有迹象显示需求反弹之前，期镍都可能会陷于该区间内。
三个月期锡 收跌2%，报每吨14,355美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 刘静; 审校 母红)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选