金属期市：伦铜在六年低点附近持稳，后市反弹希望渺茫

美国旧金山联邦储备银行周一发表的一份研究报告指出，中国服务业强劲增长带来的对进口商品的需求，远不能抵消制造业放缓的影响。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周一罕见地致信美国消费者权益倡导者纳德(Ralph Nader)，并表示在升息步伐方面要小心谨慎。

周一发布的调查显示，欧元区11月企业活动创下2011年中以来最快增速，超过预期，因疲软欧元和降价行为帮助推动了新订单的增长。

美国10月成屋销售下滑，因房屋供给持续短缺，令潜在买家选择有限且推高房价，意味着房市复苏速度继年初劲升后，目前有所放缓。 (完)

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