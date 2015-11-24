金属期市：伦铜在六年低点附近持稳，后市反弹希望渺茫

标题新闻：去年10月全球精炼铜市场供应过剩4.8万吨，前10个月短缺6.4万吨－国际铜业研究组织
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
美国旧金山联邦储备银行周一发表的一份研究报告指出，中国服务业强劲增长带来的对进口商品的需求，远不能抵消制造业放缓的影响。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周一罕见地致信美国消费者权益倡导者纳德(Ralph Nader)，并表示在升息步伐方面要小心谨慎。
周一发布的调查显示，欧元区11月企业活动创下2011年中以来最快增速，超过预期，因疲软欧元和降价行为帮助推动了新订单的增长。
美国10月成屋销售下滑，因房屋供给持续短缺，令潜在买家选择有限且推高房价，意味着房市复苏速度继年初劲升后，目前有所放缓。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (翻译 李爽/张荻； 审校 许娜/王兴亚)
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选