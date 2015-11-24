金属期市：期锌、期铜和期镍反弹，受助于美元走软

* 上海期交所期锌未平仓合约减少14%

* 期镍跳涨5.7%，为三年来最大单日涨幅

* 美元指数从八个月高位回落

* 11月德国Ifo企业景气指数意外上扬

路透伦敦11月24日 - 期锌、期铜和期镍周二反弹，因看空的投资者回补空头以锁定获利，另外，美元走软和油价反弹也扶助支撑近期遭受重创的基本金属市场。

近几周大举抛售的投资者，其中很多来自中国，稍作喘息，回补其空头头寸，花旗银行的分析师David Wilson表示。

“过去数周中国的抛售十分猛烈，因此，我猜想市场出现了部分空头回补买盘，”他说，“未平仓头寸大幅减少。”

上海期交所出现了结清空头头寸的情况，交投最活跃的期锌合约的空头头寸周二骤降36,706口，或14%，因期锌价格 急升3.4%。

LME三个月期锌 收盘时没有成交，最后买入价报每吨1,580.50美元，上扬2.2%。

LME期锌今年累积下跌27%，上周触及六年低位1,487.50美元，因担忧中国需求转弱和供应过剩。

美元指数 从八个月高位回落使美国以外投资者购买的以美元计价的基本金属的成本减少，也扶助支撑价格。

三个月期铜 收涨2.6%，报每吨4,608美元，周一跌至六年低位。三个月期镍 飙升5.7%，为2012年9月以来最大单日涨幅，收报每吨8,775美元。

期铝和期铅也上扬，这两种金属周一触及逾六年低位，且期镍触及2003年以来最低水平。

分析师担心此轮反弹之势可能不会持久。

期铜和期锌可能分别在4,600和1,620美元附近遇阻， 德国商业银行的技术分析师Axel Rudolph说。

三个月期铝 收盘基本持稳在每吨1,446美元，微涨0.04%。三个月期铅 收升2%，报每吨1,607美元。三个月期锡 上扬0.5%，收报每吨14,425美元。(完)

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