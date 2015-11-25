更正-金属期市：期铜下跌，市场担心美元走强加重供应过剩和需求疲弱状况

(更正：因译文有误，内文倒数第三段应为期镍今日收盘上涨“1.5%”，非“1.5美元”)

* 期镍持稳，前一交易日急升近6%

* 上海期交所期铜、期锌和期铅也大幅上涨

路透伦敦11月25日 - 期铜周三下跌，因美元走强加剧了市场对供应过剩和主要消费国中国需求增长缓慢的担忧。

伦敦金属交易商指标期铜 收跌1.3%，报每吨4,549美元。期铜周一跌至4,443.5美元的逾六年最低。

中国经济和制造业放缓导致今年的需求增速放缓。中国占全球铜消费量的约一半，全球消费量估计在2,300万吨左右。

“另一个问题是生产商不愿意减产，即使是小的生产商，”Ebullio Capital Management资产组合经理Oliver Fry称。

“生产商在精简生产流程，削减成本，而不是减产，”他称。

三个月期镍 涨近6%，有传闻称，中国镍生产商将在周五讨论减产，以提振价格，因期镍已跌至8,145美元的2003年最低水平。期镍今日收盘上涨1.5%，报8,910美元。

期镍和期铝价格均受到中国生产商要求政府购买过剩产品的消息提振。

期铝 上涨1%，报每吨1,460美元，期锌 下跌0.2%，报每吨1,578美元，期铅 上涨0.5%，报每吨1,615美元，期锡 上涨2.2%，报每吨14,745美元。(完)

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