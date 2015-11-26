金属期市：期铜接近两周高位，因基金出脱空头头寸

* 预计圣诞节前会有更多空头回补

* 中国镍生产商将会开会讨论是否减产

路透伦敦11月26日 - 期铜周四反弹至近两周最高，因美元上行势头减弱，基金开始出脱部分空头押注。

指标LME三个月期铜 收涨1.9%，报每吨4,636美元，稍早触及11月16日以来最低4,741美元。

美元受美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在12月升息的预期推动上扬，成为近期工业金属市场重挫的原因之一。

美元走软使非美国企业购买美元计价商品的成本降低，基金根据这一逻辑进行交易。

“我们认为美联储升息已经被消化，美元升势正在逐步放缓。另外，市场还对中国可能在新的一年启动一些基础建设项目抱有希望，”SP Angel的矿业分析师John Meyer说。

多数的空头回补为美国基金所为，11月底为其会计年度的结账日，因此它们结清头寸。

“在感恩节假期前，基金一直在回补空头头寸，圣诞节前会有更多此类操作，”Meyer说。

三个月期锌 上扬1.6%，报每吨1,604美元，低于稍早触及的两周高位1,639美元。

三个月期镍 急升3.1%，报每吨9,190美元，稍早升至11月17日以来最高9,330美元。

以上两种金属均受到中国减产预期提振。

中国主要锌冶炼厂上周表示，明年将会减产50万吨，接近其总产量的五分之一。

中国镍生产商将于周五开会，讨论减产事宜。本周镍价跌至逾10年来最低。

三个月期铝 上扬2.8%，报每吨1,501美元。三个月期锡 升1%，报每吨14,900美元。三个月期铅 攀升1.6%，报每吨1,641美元。(完)

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