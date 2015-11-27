金属期市：期镍下滑，尽管中国生产商计划减产

* 中国镍生产商将在2016年减产至少20%

* 中国国储局考虑收储100万吨铝-消息人士

* 中国股市重挫，录得夏季股市崩跌以来最大日跌幅

路透伦敦11月27日 - 期镍周五骤降，因尽管一批中国生产商表示计划减产，但市场对减产承诺能否兑现存疑。

包括金川集团在内的八家中国镍生产商表示，他们下月将减产1.5万吨，明年减产至少20%。

尽管如此，三个月期镍 急挫5.5%，触及日低8,685美元，后缩减跌幅，收挫4.5%，报每吨8,775美元。

期镍周二跌至逾10年最低8,145美元，是今年表现最差的基本金属，累积跌幅达42%。

“我认为市场将等到减产承诺兑现后再进行消化，”德国商业银行商品研究部主管Eugen Weinberg表示。

中国股市重挫5%，录得今夏崩跌以来的最大单日跌幅，这也重压基本金属市场。

据业内消息人士透露，中国国储局正考虑向国内冶炼厂收储逾100万吨铝。消息也未能鼓舞投资者。

LME三个月期铝 急挫2.9%，收报每吨1,458美元，仍高于周一触及的六年半低位1,432.50美元。本周涨幅接近1%。

交易商称，中国的铜冶炼厂将于本周末举行常规会议，但会议的焦点可能为明年的铜精矿加工精炼费用(TC/RCs)。

三个月期铜 收跌1.4%，报每吨4,573美元，守在周一触及的2009年5月以来最低4,443.50美元之上。

三个月期锡 逆市上扬，攀升0.7%，收报每吨15,000美元。三个月期锌 回落3.5%，收报每吨1,548美元。三个月期铅 跌1.5%，收报每吨1,616.50美元。(完)

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