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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 09:36 BJT

金属期市：期铜挫跌，受累于中国制造业数据低迷

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，中国宏观经济先行指标--11月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49.6，创2012年8月以来最低水准，当时为49.2。

大宗商品交易商Trafigura Pte Ltd正在关闭旗下Galena Metals Fund，因今年大宗商品价格下跌而倍感压力。

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，上周对冲基金和基金经理增持铜空仓。

美国中西部工厂活动在11月萎缩，10月成屋待完成销售指数则略有增加，成为美国经济第四季将可能继续温和增长的最新证据。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/杜明霞；审校 龚芳/王丽鑫)

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