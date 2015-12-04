金属期市：期铜和期铝上涨，因投资者在周末前调整头寸

* 期铅触及一个月最高

* 期铝和期镍触及一周高位

* 美国就业数据强劲，提升了升息几率

路透伦敦12月4日 - 期铜、期铝和其他基本金属价格周五攀升，因投资者回补空头，此前美国就业数据强劲，扶助缓解了美国经济成长可能放缓的担忧。

石油输出国组织(OPEC)维持产量不变，出乎市场意料，这也支撑了金属价格，因为油价走低有助于全球经济，从而刺激对金属的需求。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收涨1.2%，报每吨4,612美元，仍接近在11月23日触及的2009年以来最低的4,443.50美元。

期铅触及一个月最高，期铝和期镍升至一周高位。

“今日的消息面喜忧参半，”法国兴业银行金属研究部主管Robin Bhar说，他所指的是美国数据和OPEC决定。

“我认为今日的走势更多是因周末前的头寸调整所致，反映市场上的金属空头和美元多头巨大。市场只是进行了少量的头寸调整。”

数据显示，美国11月就业增长强劲，大大提升了美国联邦储备理事会(FED/美联储)本月进行近10年来的首次升息的几率。

但数据并没有大幅提升美元，也许是由于许多投资者已经因预期数据良好而买入美元。

期铝 跳涨2.8%，报收每吨1,514.50美元，盘中触及1,523.50美元的一周最高。

期锌 收涨2%，报1,552美元，期镍 收盘时没有成交，最后买入价上涨1.5%，报每吨8,980美元，盘中触及一周高位。