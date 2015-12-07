金属期市：期铜下滑，因美元强劲及中国需求忧虑

美国个股：花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透伦敦12月7日 - 期铜周一跟随油价下滑，因美元强劲令投资人愈发担心主要消费国－中国需求增长疲弱及预期铜市供应过剩。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低1.2%，报4,557美元。
午后跌势加速，因部分交易商和基金对上周铜价上涨后后续乏力感到失望，且看到油价跌至2009年3月来最低水准，遂抛售期铜。
美元上涨令商品对非美国企业而言价格更高。
全球铜消费近半数靠中国，今年中国铜消费量预计在约2,300万吨。分析师预计今年中国铜需求增长幅度已经由去年的超过7%降至约2.5%。
“市场聚集需求面，在本周稍后中国公布数据后，我们对需求的情况会有更好的了解。”SP Angel分析师Sergey Raevskiy表示。
“生产商需要进一步减少以令市场平衡，但他们没有这么做。”
中国将在周二公布贸易数据，11月投资和工业生产数据将在周六出炉。
期铝 收挫2%，报收每吨1,485美元，期锌 收低1.3%，报1,531美元，
期铅 收高0.1%，报1,687美元，期锡 大跌2%，报14,600美元，期镍 下挫2.5%，报每吨8,755美元。(完)
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *6.00% AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 *6.50% AA- 1/20-1/24