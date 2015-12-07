金属期市：期铜下滑，因美元强劲及中国需求忧虑

路透伦敦12月7日 - 期铜周一跟随油价下滑，因美元强劲令投资人愈发担心主要消费国－中国需求增长疲弱及预期铜市供应过剩。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低1.2%，报4,557美元。

午后跌势加速，因部分交易商和基金对上周铜价上涨后后续乏力感到失望，且看到油价跌至2009年3月来最低水准，遂抛售期铜。

美元上涨令商品对非美国企业而言价格更高。

全球铜消费近半数靠中国，今年中国铜消费量预计在约2,300万吨。分析师预计今年中国铜需求增长幅度已经由去年的超过7%降至约2.5%。

“市场聚集需求面，在本周稍后中国公布数据后，我们对需求的情况会有更好的了解。”SP Angel分析师Sergey Raevskiy表示。

“生产商需要进一步减少以令市场平衡，但他们没有这么做。”

中国将在周二公布贸易数据，11月投资和工业生产数据将在周六出炉。

期铝 收挫2%，报收每吨1,485美元，期锌 收低1.3%，报1,531美元，