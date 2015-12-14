金属期市：期铜走低，因油市疲弱和投资者规避风险资产

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
* 人民币和油价处于数年低位，股市走低
* 美联储即将进行历史性升息
* 期铝未受中国生产商减产提振
路透伦敦12月14日 - 期铜周一走低，因油价跌向11年低位，以及在美联储升息前市场风险意愿低迷，不过，中国经济数据强于预期给铜价提供底部支撑。
油价盘中一度逼近11年低位，因担忧供应过剩的情况恶化，使投资者不愿买入包括金属在内的商品篮子基金。
全球股市受创，因油价走低，以及最易受美国升息影响的信贷市场表现疲弱。
LME三个月期铜 收跌0.5%，报每吨4,678美元，之前一个月交易日上扬2.5%，触及两周高位。
一位伦敦的经纪商称，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布利率决定前，市场缺乏明确的买入或买入信号，投资者离场观望。
中国人民币触及四年半低位，之前中国央行再度下调人民币汇率中间价，重压新兴市场和亚洲股市。
周末公布的数据显示，11月中国制造业产出增幅触及五个月高位，暗示中国政策出台的一系列刺激举措已为经济提供了支撑。
三个月期铝 收涨0.6%，报每吨1,491.50美元。
中国铝生产商上周五承诺本月关闭更多产能，且2016年不增加任何新产能，以支撑不断下滑的价格。
“铝价不为中国铝生产商宣布年底前将减产50万吨的消息所动，”Triland说，“这凸显市场人气是多么的疲弱。”
三个月期镍 收高0.8%，报每吨8,750美元。
三个月期铅 收高0.6%，报每吨1,737美元，盘中触及10月底以来最高1,739.50美元。三个月期锌 上扬0.2%，收报每吨1,554美元。三个月期锡 收高0.9%，报每吨14,725美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 360.39 -0.18 -0.05 +3.10 349.57 新加坡 3011.08 2.86 +0.10 +4.52 2880.76 马来西亚 1664.89 -1.62 -0.10 +1.41 1641.73 泰国 1562.99 8.11 +0.52 +1.30 1542.94 印尼 5254.31 -44.64 -0.84 -0.80 5296.71 菲律宾 7232.66 -13.42 -0.19 +5.73 6840.64
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。