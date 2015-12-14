金属期市：期铜走低，因油市疲弱和投资者规避风险资产

* 人民币和油价处于数年低位，股市走低

* 美联储即将进行历史性升息

* 期铝未受中国生产商减产提振

路透伦敦12月14日 - 期铜周一走低，因油价跌向11年低位，以及在美联储升息前市场风险意愿低迷，不过，中国经济数据强于预期给铜价提供底部支撑。

油价盘中一度逼近11年低位，因担忧供应过剩的情况恶化，使投资者不愿买入包括金属在内的商品篮子基金。

全球股市受创，因油价走低，以及最易受美国升息影响的信贷市场表现疲弱。

LME三个月期铜 收跌0.5%，报每吨4,678美元，之前一个月交易日上扬2.5%，触及两周高位。

一位伦敦的经纪商称，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三公布利率决定前，市场缺乏明确的买入或买入信号，投资者离场观望。

中国人民币触及四年半低位，之前中国央行再度下调人民币汇率中间价，重压新兴市场和亚洲股市。

周末公布的数据显示，11月中国制造业产出增幅触及五个月高位，暗示中国政策出台的一系列刺激举措已为经济提供了支撑。

三个月期铝 收涨0.6%，报每吨1,491.50美元。

中国铝生产商上周五承诺本月关闭更多产能，且2016年不增加任何新产能，以支撑不断下滑的价格。

“铝价不为中国铝生产商宣布年底前将减产50万吨的消息所动，”Triland说，“这凸显市场人气是多么的疲弱。”

三个月期镍 收高0.8%，报每吨8,750美元。

三个月期铅 收高0.6%，报每吨1,737美元，盘中触及10月底以来最高1,739.50美元。三个月期锌 上扬0.2%，收报每吨1,554美元。三个月期锡 收高0.9%，报每吨14,725美元。(完)

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