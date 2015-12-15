更正-金属期市：期铜触及一周低位，因美国数据提振美元并夯实联储升息预期

(更正：英文原文有误，内文第三段报价中应为“一周低位4,554美元 ”，非“一周低位5,554美元。 ”)

* 投资者担心升息可能导致高杠杆矿商违约

* 江西铜业和安托法加斯塔矿业达成协议，将明年铜加工费下调9%

路透伦敦12月15日 - 期铜周二触及一周低位，因美元走强，以及投资者担忧美国近10年来首次升息可能引发高杠杆矿商的违约潮。

美元走强，因数据显示美国通胀压力上月攀升，夯实了美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三升息的预期。美元走强使美元计价的商品对非美国投资者而言更贵。

LME三个月期铜 收跌2.4%，报每吨4,565美元，盘中触及一周低位4,554美元。

“投资者担忧大型矿商可能违约，这影响力金属的表现，这是人气问题，”T-Commodity的合伙人Gianclaudio Torlizzi表示。

他还表示，“基本面正逐步好转，中国经济正在企稳。”

中国的制造业产出增幅上月触及五个月高位，暗示中国政府的一系列刺激举措为经济提供了支撑。

全球铜消费有一半靠中国。

看起来铜价在4,500美元附近寻获了短期支撑，该水准略高月11触及的六年半低位，预计交易商将在年底前结清空头头寸。

中国最大的铜生产商江西铜业 与智利矿商安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)就2016年铜加工费达成协议，较2015年的水平低9%，暗示精炼铜供应正在收紧。

其他金属也走低，受累于尽管生产商减产，但供应仍然过剩。

三个月期铝 收跌1.4%，报每吨1,471美元。

三个月期镍 重挫2.3%，收报每吨8,550美元。

三个月期锌 大跌3.2%，收报每吨1,504美元，为11月中以来最低。三个月期铅 收跌1.7%，报每吨1,708美元。三个月期锡 回落1.2%，收报每吨14,550美元。(完)

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