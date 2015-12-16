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亚洲 | 2015年 12月 16日 星期三 15:32 BJT

金属期市：伦铜在空头回补提振下回升，关注美联储会议

矿商在适应新的低价环境，削减成本维持运营，直至价格复苏。英美资源集团 上周表示，到2016年底之前，将进一步出售资产，暂停派息，将业务部门由六个减少至三个，以应对商品价格的大幅下跌。

0700 GMT，LME三个月期铜 上涨0.6%，至每吨4,592美元，扳回上日跌幅。上日价格触及日低4,554美元，为12月8日以来最低。

沪铜 跌1.5%，报每吨35,450元人民币(5,478美元)。

尽管今年铜价下跌，分析师对2016年的基础金属需求寄予更多希望。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/李春喜 审校 白云/王洋)

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