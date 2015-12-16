金属期市：伦铜在空头回补提振下回升，关注美联储会议

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
矿商在适应新的低价环境，削减成本维持运营，直至价格复苏。英美资源集团 上周表示，到2016年底之前，将进一步出售资产，暂停派息，将业务部门由六个减少至三个，以应对商品价格的大幅下跌。
0700 GMT，LME三个月期铜 上涨0.6%，至每吨4,592美元，扳回上日跌幅。上日价格触及日低4,554美元，为12月8日以来最低。
沪铜 跌1.5%，报每吨35,450元人民币(5,478美元)。
尽管今年铜价下跌，分析师对2016年的基础金属需求寄予更多希望。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/李春喜 审校 白云/王洋)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选