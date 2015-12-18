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亚洲 | 2015年 12月 19日 星期六 02:03 BJT

金属期市：期铜受美元走软及年底轧平仓位带动攀升，期铅上扬

* 中国铜炼厂周六开会

* LME数据显示，又有55,675吨铅库存取消仓单

路透伦敦12月18日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五跳升，因美元走软及年底轧平仓位动作，且有传闻称中国可能收储，但本周期铜仍录得小跌。

期铅也大涨，此前LME铅库存可获得量减少。

美元指数.DXY>下滑，令LME工业金属普涨。美元下跌令以美元计价的商品对非美国买家而言更具竞争力。

看来一些投资人正开始结账，年底前这种操作会增加。

“一般来说，所有投资人在年底都会结账，但我认为许多投资人要等到最后一周，”VTB Capital商品研究部门主管Wiktor Bielski称。

三个月期铜 收高3.1%，报4,685美元，昨日下挫了1.4%。

不过在连升两周后，本周期铜仍跌了0.4%，今年迄今跌幅约26%。

交易商表示，有消息称中国大型铜炼厂周六将在上海召开季度高层会议，这提振铜市。

市场传闻铜炼厂会讨论购买精炼铜作为储备，但两位消息人士对路透表示，会议日程上没有收储。

期铅今日在LME金属中涨幅最大，此前LME数据显示，铅库存取消仓单增加逾两倍至近8万吨。

三个月期铅 大涨3.8%，报1,679美元，昨日大跌了2.9%。

三个月期铝 升1.3%，报1,505美元，现货铝较三个月期铝溢价10.50美元，为4月来最高。

期锌 收高1.3%，报每吨1,515美元，期镍 收盘没有成交，买盘最后升1.5%，报8,760美元。期锡 收涨0.7%，报14,745美元。(完)

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