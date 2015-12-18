金属期市：期铜受美元走软及年底轧平仓位带动攀升，期铅上扬

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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* 中国铜炼厂周六开会
* LME数据显示，又有55,675吨铅库存取消仓单
路透伦敦12月18日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五跳升，因美元走软及年底轧平仓位动作，且有传闻称中国可能收储，但本周期铜仍录得小跌。
期铅也大涨，此前LME铅库存可获得量减少。
美元指数.DXY>下滑，令LME工业金属普涨。美元下跌令以美元计价的商品对非美国买家而言更具竞争力。
看来一些投资人正开始结账，年底前这种操作会增加。
“一般来说，所有投资人在年底都会结账，但我认为许多投资人要等到最后一周，”VTB Capital商品研究部门主管Wiktor Bielski称。
三个月期铜 收高3.1%，报4,685美元，昨日下挫了1.4%。
不过在连升两周后，本周期铜仍跌了0.4%，今年迄今跌幅约26%。
交易商表示，有消息称中国大型铜炼厂周六将在上海召开季度高层会议，这提振铜市。
市场传闻铜炼厂会讨论购买精炼铜作为储备，但两位消息人士对路透表示，会议日程上没有收储。
期铅今日在LME金属中涨幅最大，此前LME数据显示，铅库存取消仓单增加逾两倍至近8万吨。
三个月期铅 大涨3.8%，报1,679美元，昨日大跌了2.9%。
三个月期铝 升1.3%，报1,505美元，现货铝较三个月期铝溢价10.50美元，为4月来最高。
期锌 收高1.3%，报每吨1,515美元，期镍 收盘没有成交，买盘最后升1.5%，报8,760美元。期锡 收涨0.7%，报14,745美元。(完)
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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