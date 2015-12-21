金属期市：伦铜微升至一周高点，中国冶炼商考虑减产消息激励不大

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
0703 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微涨0.3%，报每吨4,698美元，为一周最高，前一交易日上涨3.1%。铜价自11月底触及低于4,450美元的六年半低点以来，只反弹了约4%。
沪铜 收涨2.4%，报每吨36,240元人民币。
美元走软帮助提振铜价。伦敦期铝 和期锌 均上涨逾1%。
“在成交清淡的状况下，金属价格已经突破伦敦近来的高点...不能确定是否还会上涨，”一名香港的交易员表示。
路透此前报导，中国九大铜生产商已就2016年将精炼铜减产逾20万吨的初步计划达成协议，这一减产幅度相当于今年产量的约5%。
上周江西铜业 和智利的安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)达成一致，将明年的加工和精炼费用较今年下调9%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/李春喜 审校 蔡美珍/白云)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。