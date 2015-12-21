金属期市：伦铜微升至一周高点，中国冶炼商考虑减产消息激励不大

0703 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微涨0.3%，报每吨4,698美元，为一周最高，前一交易日上涨3.1%。铜价自11月底触及低于4,450美元的六年半低点以来，只反弹了约4%。

沪铜 收涨2.4%，报每吨36,240元人民币。

美元走软帮助提振铜价。伦敦期铝 和期锌 均上涨逾1%。

“在成交清淡的状况下，金属价格已经突破伦敦近来的高点...不能确定是否还会上涨，”一名香港的交易员表示。

路透此前报导，中国九大铜生产商已就2016年将精炼铜减产逾20万吨的初步计划达成协议，这一减产幅度相当于今年产量的约5%。

上周江西铜业 和智利的安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)达成一致，将明年的加工和精炼费用较今年下调9%。(完)

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