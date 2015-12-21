金属期市：期铜触及五周高位，因美元下滑和预计供应萎缩

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 中国大型炼铜厂预计进一步减产
* COMEX铜投机商增加净空头仓位－CFTC
路透伦敦12月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周一触及五周高位，因迹象显示供应可能收紧，且美元下滑。但对中国经济成长明年仍将迟滞的担忧限制了涨幅。
美元兑一篮子货币下滑，令美元计价金属对非美国投资人而言成本降低。
中国一家大型铜冶炼商的高管周六称，包括该公司在内的九家大型铜冶炼商已同意，若铜价和盈利能力恶化，可能将原定的明年减产规模扩大至35万吨以上。
上周江西铜业 和智利的安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)达成一致，将明年的加工和精炼费用较今年下调9%。
“这些一次性的减少供应事件令作空的投机商紧张，但如果中国需求没有重大反弹，铜价可能不会大涨。”Julius Baer分析师Carsten Menke表示。
三个月期铜 收高1.1%，报4,738美元，稍早触及五周高位4,745美元。期价自11月触及的六年半低点4,450美元已经反弹了约7%。
中国公布11月精炼铜进口同比增长12%，至358,727吨，扶助期铜表现。
但据中国业内消息人士称，中国一些精炼铜进口商已下调了2016年合约订单规模，预期内需疲弱及价格低迷状况仍将持续。 这限制了铜价升幅。
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，截至12月15日该周对冲基金和基金经理人增加了COMEX期铜的净空头仓位，反映投资人信心低迷。
三个月期铅收高2.7%，报1,725美元，显示越来越难获得短期供应，现货铅较三个月期铅CMPB0-3溢价14美元，为4月来最高。
三个月期铝 收高0.5%，报1,513美元，盘中触及11月底来最高的1,524.25美元。
周一发布的业内数据显示，中国11月铝产量增至268.3万吨，10月为267.5万吨。
期锌 收高1.2%，报每吨1,533美元，期镍 收升1.4%，报8,885美元。期锡 收低0.6%，报14,650美元。(完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
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