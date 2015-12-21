金属期市：期铜触及五周高位，因美元下滑和预计供应萎缩

* 中国大型炼铜厂预计进一步减产

* COMEX铜投机商增加净空头仓位－CFTC

路透伦敦12月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周一触及五周高位，因迹象显示供应可能收紧，且美元下滑。但对中国经济成长明年仍将迟滞的担忧限制了涨幅。

美元兑一篮子货币下滑，令美元计价金属对非美国投资人而言成本降低。

中国一家大型铜冶炼商的高管周六称，包括该公司在内的九家大型铜冶炼商已同意，若铜价和盈利能力恶化，可能将原定的明年减产规模扩大至35万吨以上。

上周江西铜业 和智利的安托法加斯塔矿业(Antofagasta Minerals)达成一致，将明年的加工和精炼费用较今年下调9%。

“这些一次性的减少供应事件令作空的投机商紧张，但如果中国需求没有重大反弹，铜价可能不会大涨。”Julius Baer分析师Carsten Menke表示。

三个月期铜 收高1.1%，报4,738美元，稍早触及五周高位4,745美元。期价自11月触及的六年半低点4,450美元已经反弹了约7%。

中国公布11月精炼铜进口同比增长12%，至358,727吨，扶助期铜表现。

但据中国业内消息人士称，中国一些精炼铜进口商已下调了2016年合约订单规模，预期内需疲弱及价格低迷状况仍将持续。 这限制了铜价升幅。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，截至12月15日该周对冲基金和基金经理人增加了COMEX期铜的净空头仓位，反映投资人信心低迷。

三个月期铅收高2.7%，报1,725美元，显示越来越难获得短期供应，现货铅较三个月期铅CMPB0-3溢价14美元，为4月来最高。

三个月期铝 收高0.5%，报1,513美元，盘中触及11月底来最高的1,524.25美元。

周一发布的业内数据显示，中国11月铝产量增至268.3万吨，10月为267.5万吨。