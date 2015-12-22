更正-金属期市：伦铜由近五周高点下跌，此前受空头回补支撑

(更正：正文倒数第二段译文有误，应为“中国11月铜进口量同比增长12%”而非“中国11月铜进口量较前月增长12%”)

路透墨尔本12月22日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二跌落五周高点，因交易商在圣诞节到来前结清仓位，而且铜价在11月处于低位刺激了中国进口，进而为市场提供底部支撑。

中国官方媒体周一报导，中国将采取新的措施支撑放缓的经济，包括解决金属等行业的供应过剩问题。

官方媒体引述刚刚结束重要会议的官员话称，中国将使货币政策更加灵活，并在2016年扩大预算赤字以支撑放缓的经济，并推进“供给侧改革”。

“我们认为，中国政府的2016年工作目标对于整体经济以及相关行业带来利好，尤其是供应过剩的钢铁、煤炭领域以及受高成本拖累的铜和铝冶炼行业，”Argonaut Securities在一份报告中称。

0701GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.6%至每吨4,712美元，前一交易日曾触及每吨4,749.50，创11月中旬以来最高水平，受空头回补热潮提振。

上海期货交易所期铜合约 将隔夜涨幅收窄至0.9%，至每吨36,350元人民币，盘中曾触及五周最高水平。

中国11月铜进口量同比增长12%至358,727吨，年初迄今的进口总量大致与去年同期相当。

秘鲁政府周一表示，五矿资源 的Las Bambas大型项目2月开始运转后，该国2016年铜产量应会增加65.5%至大约250万吨。(完)

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