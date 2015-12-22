金属期市：期铜从五周高位滑落，因中国经济增长忧虑犹存

* 现货铅引领期铅价格上涨，因供应短缺

* 中国承诺2016年祭出新的支持性政策

路透伦敦12月22日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二下跌，因考虑到中国经济增长放缓，交易商不愿将铜价从周一触及的五周高位进一步推高。

但铜价跌幅有限，因有迹象表明供应在减少，且中国承诺2016年祭出新的支持性政策。

中国股市收盘小幅上涨，因投资者对中国这个世界第二大经济体的增长前景更加乐观，中国政府周一祭出一系列将在2016年实施的财政和货币管理改革措施。

这些措施包括更加灵活的货币政策、扩大预算赤字、减税和消减金属等行业过度产能。中国还承诺将采取措施扩大需求。

但金属投资者仍对由工业放缓引发的中国经济增长放慢感到紧张。中国是世界最大金属消费国。

三个月期铜 收跌1.5%，报每吨4,665.50美元，周一触及11月中以来的最高位4,749.50美元。铜价在11月跌至六年半低位，今年至今已经下跌约25%。

另外，周一的数据显示，中国今年前11个月铜进口量与去年一致，令中国今年需求大幅减少的担忧受到质疑。

三个月期铅 收低1.5%，报1,700美元，逆转了前一交易日近3%的涨势。现货铅价升至4月底以来的最高水平，对铅价格构成支撑，凸显了近期交割现货铅供应不足的状况。