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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 10:29 BJT

金属期市：伦铜周线料持平，今年累计下跌25%

一项衡量美国企业投资计划的指标11月回落，之前一个月的升幅也被大幅下修，因强势美元以及能源行业削减支出给制造业造成的拖累未显示出任何缓解的迹象。

中国国务院周三表示，进一步显着提高直接融资比重措施，完善股票、债权等多层次资本市场,建立上海证券交易所战略新兴板，提升金融服务实体经济效率.

据知情人士透露，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 准备在2016年初拍卖旗下油气资产。该公司今年稍早被维权投资者伊坎(Carl Icahn)盯上。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 王颖/许娜)

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