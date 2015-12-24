金属期市：期铅触及近两个月最高，因今年库存骤降62%

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
* LME可获得铅库存今年骤降62%
* 一方持有逾半数铅库存
* LME因圣诞前夜提前收市，下周二恢复交易
路透伦敦12月24日 - 期铅周四攀升至近两个月最高，因一方持有逾半数铅库存，导致可获得铅库存短缺。
铅是伦敦金属交易所(LME)今年表现最佳的金属，仅下跌6%，远低于期铜今年高达25%的跌幅，且是唯一一种在第四季上扬的金属。
LME可获得铅库存MPBSTX-TOTAL今年骤降62%，至8.0625万吨。
LME数据显示，一方控制了50-80%的可获得铅库存。
“LME期铅还可能出现一些幅度较大但持续时间不长的涨势，”麦格理的分析师Vivienne Lloyd在一份报告中称。
LME三个月期铅 收涨0.6%，报每吨1,743美元，盘中触及10月28日以来最高1,753美元，在周三上涨1.9%的基础上进一步扩大涨幅。
LME今日因圣诞前夜提前休市，下周二恢复交易。
其他金属涨跌互现，交易商在年底前调整资产组合并结清头寸。
三个月期锌 收低0.1%，报1,552美元，盘中升至12月2日来最高的1,577美元，昨日大涨2.4%。
三个月期铜 收跌0.6%，报每吨4,690美元，周三上扬1.2%。
三个月期铝 收盘持平在每吨1,536美元，盘中触及逾两个月最高1,564美元，因对中国将采取措施解决供应过剩问题的希望日益升温。
三个月期镍 收跌0.9%，报每吨8,620美元。三个月期锡 回落0.1%，收报每吨14,600美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
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