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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 22:50 BJT

金属期市：期铅触及近两个月最高，因今年库存骤降62%

* LME可获得铅库存今年骤降62%

* 一方持有逾半数铅库存

* LME因圣诞前夜提前收市，下周二恢复交易

路透伦敦12月24日 - 期铅周四攀升至近两个月最高，因一方持有逾半数铅库存，导致可获得铅库存短缺。

铅是伦敦金属交易所(LME)今年表现最佳的金属，仅下跌6%，远低于期铜今年高达25%的跌幅，且是唯一一种在第四季上扬的金属。

LME可获得铅库存MPBSTX-TOTAL今年骤降62%，至8.0625万吨。

LME数据显示，一方控制了50-80%的可获得铅库存。

“LME期铅还可能出现一些幅度较大但持续时间不长的涨势，”麦格理的分析师Vivienne Lloyd在一份报告中称。

LME三个月期铅 收涨0.6%，报每吨1,743美元，盘中触及10月28日以来最高1,753美元，在周三上涨1.9%的基础上进一步扩大涨幅。

LME今日因圣诞前夜提前休市，下周二恢复交易。

其他金属涨跌互现，交易商在年底前调整资产组合并结清头寸。

三个月期锌 收低0.1%，报1,552美元，盘中升至12月2日来最高的1,577美元，昨日大涨2.4%。

三个月期铜 收跌0.6%，报每吨4,690美元，周三上扬1.2%。

三个月期铝 收盘持平在每吨1,536美元，盘中触及逾两个月最高1,564美元，因对中国将采取措施解决供应过剩问题的希望日益升温。

三个月期镍 收跌0.9%，报每吨8,620美元。三个月期锡 回落0.1%，收报每吨14,600美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)

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