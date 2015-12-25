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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 12:57 BJT

金属期市：上海期锌涨1%铜价持稳，市场交投淡静

一位上海的交易商表示，“交投非常清淡，我们预计未来两周不会有多少价格波动。”

上海期锌 上涨1%至每吨13,140元人民币。本周该合约上涨3.6%，为四周来最佳表现。

上海期铅 上扬0.3%至每吨13,190元人民币，本周涨幅有望达到3%。

上海期铜 和期铝 周五几无变动，本周涨幅均有2.5%左右。(完)

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金属期市 LME库存变化 (翻译 王颖/张荻； 审校 戴素萍/孙茉莉)

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