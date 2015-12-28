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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 13:03 BJT

金属期市：沪铝跌逾2%，可能录得六周最大单日跌幅

“2015年中国缩减的铝产量总计仍约为400万吨，”咨询公司CRU的Jackie Wang表示，并补充称最近没有宣布进一步削减产量。

这对价格产生压力，因市场原本预期基本金属生产商会进一步减产。

中国九家大型铜冶炼商已同意，若铜价和盈利能力恶化，可能将原定的明年减产规模扩大至35万吨以上。

上海期锌 周一基本持平，上周五录得四周来最大单周涨幅。

LME期铅 周四升至近两个月高位。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/杜明霞；审校 郑茵/王兴亚)

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