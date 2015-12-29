金属期市：期铜从一周低位反弹，但需求疲弱限制涨幅

* 中国铜冶炼厂减产，但其它国家可能弥补该部分产量

* 中国需求增长放缓是铜价上涨最大障碍

路透伦敦12月29日 - 期铜价格周二反弹，盘中稍早触及逾一周最低水平，因基金逆转了对价格下跌的押注，对中国计划减产的消息作出反应，但预计需求增长疲弱将限制涨幅。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜 收涨0.8%，报每吨4,730美元，盘中稍早触及12月18日以来的最低价4,617美元。

交易商称，纽约市场开盘后铜价开始反弹，表明对中国九家大型铜冶炼厂同意在2016年第一季度将现货铜销售减少多达20万吨的消息作出反应。

在此之前，中国10家最大的铜生产商发布联合倡议书，一致同意2016年将减少精铜产量至少35万吨，并联合要求政府收储铜，以支撑当前徘徊在六年低点的铜价。 但一些分析师认为，计划减产的数量不足以平衡供应过剩的市场。

“如果中国铜冶炼厂不加工精炼铜，其它国家的工厂会加工，全球的加工能力足够，”Julius Baer的分析师Carsten Menke称。

美元走强可能在未来几周给工业金属价格带来重压。

但最大的下行压力来自于中国需求增长放缓，今年中国铜需求占约2,300万吨全球需求量的近一半。

三个月期铝 收跌0.1%，报每吨1,535美元，三个月期锌 收涨3.4%，报1,605美元，盘中稍早触及一个月高位1,615.50美元，因空头回补和押注价格走高。

三个月期铅 收涨1.4%，报每吨1,768美元，稍早触及1,773.50美元的两个月高位，三个月期锡 涨0.7%，报每吨14,700美元，三个月期镍 涨1.5%，报8,750美元，盘中稍早触及8,440美元的一个月低位，因预计不锈钢工厂的需求疲弱。(完)

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