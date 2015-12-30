金属期市：期铜微升，但市场仍关注供应过剩和中国需求疲弱预期

* 期锌触及一个月高位，期铅触及两个月高位

* ‘商品交易顾问’回补期锌空头头寸，增加期铅多头头寸

路透伦敦12月30日 - 期铜价格周三持稳，但供应过剩和世界最大消费国中国需求疲弱的预期可能在未来交易日继续对铜价施压。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜 收涨0.1%，报4,735美元，但铜价今年仍势将下跌逾25%。

“我们需要看见明年中国需求将改善的迹象，但在中国农历新年(2月)前可能不会发生，”一位铜交易员称。

铜价上个月跌破4,450美元，触六年半低位。

今年中国铜需求占约2,300万吨全球需求量的近一半。

周二中国九家大型铜冶炼厂同意在2016年第一季度将现货铜销售减少多达20万吨的消息支撑了铜价。

此前，中国10家最大的铜生产商发布联合倡议书，一致同意2016年将减少精铜产量至少35万吨，并联合要求政府收储铜，以支撑当前徘徊在六年低点的铜价。

交易员称，铜价可能会在4,500－4,750美元之间波动，直到有来自基本面方面的消息让铜价离开该区域。

“交易客户离场，市场以‘商品交易顾问’交易为主，”该交易员称。

‘商品交易顾问’交易使用通过数学模型计算出来的买卖信号，交易员称，使用这种交易的基金买入期铅，回补期锌空头头寸。

三个月期铅 收涨0.6%，报每吨1,778美元，盘中触及1,786美元的两个月高位。

三个月期锌 涨1.7%，报每吨1,632美元，为一个月高位。

三个月期铝 跌0.5%，报每吨1,528美元，三个月期镍 下跌0.6%，报8,700美元，三个月期锡 跌0.3%，报每吨14,650美元。(完)

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