金属期市：基本金属下跌，2016年将面临又一轮风暴

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
* 期铜价格今年下跌25%，为2008年以来最大年跌幅
* 供需平衡更可能是因矿商减产
* 2015年商品表现link.reuters.com/reb25t
路透伦敦12月31日 - 铜价和锌价2015年跌去四分之一，镍价下跌逾40%，因主要金属消费国中国的增长放缓、全球供应过剩，以及美元走强打击了工业金属价格。
供应可能收紧的忧虑将期铅的跌幅限制在4%，而期铝和期锡分别下跌19%和24%，因担心这些金属的供应过剩。
美元走强使得对非美国买家来说以美元计价的商品更贵。
投资者希望基本金属市场已度过了最糟糕的时期。但一些基金经理和分析师预计，在矿商大幅减产以抵消不断放缓的需求增长之前，2016年金属价格将会进一步下跌。
“跌势已持续了很长时间，但2016年商品价格仍可能下跌，不过，应该会触底，”Tiberius Asset Management首席执行长Christoph Eibl称。
指标三个月期铜 2015年收在每吨4,705美元，周四下跌0.6%， 铜价上个月跌至4,443.50美元的六年半低位。
三个月期铝 周四下跌1.4%，报每吨1,506美元，期锌 下跌1.4%，报1,609美元，期铅 涨0.8%，报1,793美元，期锡 下滑0.7%，报14,550美元。
2016年的焦点仍将是中国这个世界最大工业金属消费国，主要是关注其工业生产数据，因为该数据与金属的需求直接相关。
“很难想象市场人气进一步回落，但市场看上去仍然供应过剩，”一家商品交易行的分析师称。
“市场需要再平衡，可能通过矿商减产。炼厂的产能并不缺少，而且还在增加，特别是中国的铝炼厂，”他称。
三个月期镍 周四涨1.3%，报每吨8,810美元，期镍今年下跌凸显其对中国及该国不锈钢加工厂的依赖。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 母红)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
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