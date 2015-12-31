金属期市：基本金属下跌，2016年将面临又一轮风暴

* 期铜价格今年下跌25%，为2008年以来最大年跌幅

* 供需平衡更可能是因矿商减产

* 2015年商品表现link.reuters.com/reb25t

路透伦敦12月31日 - 铜价和锌价2015年跌去四分之一，镍价下跌逾40%，因主要金属消费国中国的增长放缓、全球供应过剩，以及美元走强打击了工业金属价格。

供应可能收紧的忧虑将期铅的跌幅限制在4%，而期铝和期锡分别下跌19%和24%，因担心这些金属的供应过剩。

美元走强使得对非美国买家来说以美元计价的商品更贵。

投资者希望基本金属市场已度过了最糟糕的时期。但一些基金经理和分析师预计，在矿商大幅减产以抵消不断放缓的需求增长之前，2016年金属价格将会进一步下跌。

“跌势已持续了很长时间，但2016年商品价格仍可能下跌，不过，应该会触底，”Tiberius Asset Management首席执行长Christoph Eibl称。

指标三个月期铜 2015年收在每吨4,705美元，周四下跌0.6%， 铜价上个月跌至4,443.50美元的六年半低位。

三个月期铝 周四下跌1.4%，报每吨1,506美元，期锌 下跌1.4%，报1,609美元，期铅 涨0.8%，报1,793美元，期锡 下滑0.7%，报14,550美元。

2016年的焦点仍将是中国这个世界最大工业金属消费国，主要是关注其工业生产数据，因为该数据与金属的需求直接相关。

“很难想象市场人气进一步回落，但市场看上去仍然供应过剩，”一家商品交易行的分析师称。

“市场需要再平衡，可能通过矿商减产。炼厂的产能并不缺少，而且还在增加，特别是中国的铝炼厂，”他称。

三个月期镍 周四涨1.3%，报每吨8,810美元，期镍今年下跌凸显其对中国及该国不锈钢加工厂的依赖。(完)

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