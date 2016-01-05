金属期市：期铜受中国入市干预带动反弹，但对需求的担忧限制了涨幅

* 中国向市场注入200亿美元，此前股市被抛售

* 股市回稳，但市场人气脆弱

* 制造业数据疲弱，对金属价格施压

路透伦敦1月5日 - 伦敦期铜周二反弹，因中国注入估计约200亿美元资金以稳定股市和汇市，但对最大金属消费国中国需求放缓的担忧限制了涨幅。

业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行1,300亿元人民币逆回购操作，期限七天。该操作规模创四个月来单日新高，据此计算，今日单日净投放1,200亿元。

但中国股市沪综指周二续收跌。分析师指出，继昨日新年首日暴跌触发熔断机制后，今日大盘出现大幅震荡，早盘受证监会盘前新表态提振一度低开高走逆转翻红，但午后2点以后又出现急速跳水跌逾3%，显示市场信心极为不稳。

离岸人民币即期新年开盘连续两日大跌，周二一度跌破6.6500整数关口，创四年半新低，与在岸两地价差亦挺扩至逾1,300点子，创离岸2010年有行情记录以来的历史新高。

“股市昨夜一度反弹扶助了金属价格...(但)对中国有很多看跌因素，硬着陆可能无法避免，我们认为，今年将有更多下行空间，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收涨0.8%，报每吨4,645美元，周一触及4,591.50美元的两周低位。铜价去年下跌五分之一。

财新/Markit公布，中国制造业采购经理人指标(PMI)12月跌至48.2，低于市场预期的小幅上涨至49.0，也低于11月的48.6。

对中国农历新年前出现季节性的制造业疲弱的担忧预计将令金属价格承压。

美元上涨也压制市场人气，由于利率进入上涨周期的预期，美元今年将进一步走高。

三个月期镍 收涨0.5%，报每吨8,550美元，期铅 下跌1.8%，报1,714美元，期铝 下滑0.6%，报1,463.5美元。