金属期市：伦敦期铜下跌，因中国担忧犹存

中国财政：辽宁省四种方式虚增财政收入，将密切关注地方财政运行--财政部
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
中国股市沪综指周三反弹收升2.3%。分析师指出，目前市场恐慌情绪有所缓和，投资者信心有所恢复，大部分个股迎来暴跌后的技术性反弹。
0249 GMT，LME三个月期铜 下滑0.4%至每吨4,622美元，削减上日0.8%的涨幅。价格在每吨4,600美元上方形成底部，就在11月所及的六年半低点4,443.50上方。
沪铜 上涨0.3%至每吨36,240元(5,557美元)。
INTL FC Stone就金属铜在报告中称，“进入2016年没有具有实质意义的减产，再加上中国经济放缓的背景。”
“受此影响，今年铜价一度测试并跌破4,000美元关口。上档方面，5,300美元的阻力位看起来较为合理(或许今年稍晚)，均价料为4,800美元。”
由于担忧对环境的冲击，马来西亚决定暂停开采铝土矿三个月，禁令从1月15日生效。此举可能影响中国铝制造原料库存。
LME期锌 和上海期锌 均下跌1.3%左右。上周上海锌库存触及18个月高点。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/李春喜; 审校 王洋/白云)
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。