金属期市：伦敦期铜下跌，因中国担忧犹存

中国股市沪综指周三反弹收升2.3%。分析师指出，目前市场恐慌情绪有所缓和，投资者信心有所恢复，大部分个股迎来暴跌后的技术性反弹。

0249 GMT，LME三个月期铜 下滑0.4%至每吨4,622美元，削减上日0.8%的涨幅。价格在每吨4,600美元上方形成底部，就在11月所及的六年半低点4,443.50上方。

沪铜 上涨0.3%至每吨36,240元(5,557美元)。

INTL FC Stone就金属铜在报告中称，“进入2016年没有具有实质意义的减产，再加上中国经济放缓的背景。”

“受此影响，今年铜价一度测试并跌破4,000美元关口。上档方面，5,300美元的阻力位看起来较为合理(或许今年稍晚)，均价料为4,800美元。”

由于担忧对环境的冲击，马来西亚决定暂停开采铝土矿三个月，禁令从1月15日生效。此举可能影响中国铝制造原料库存。

LME期锌 和上海期锌 均下跌1.3%左右。上周上海锌库存触及18个月高点。(完)

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