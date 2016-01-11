金属期市：期铜跌至2009年来最低，反映出中国需求前景低迷

路透伦敦1月11日 - 期铜周一跌至六年半最低，因中国股市大跌巩固了全球最大金属消费国中国经济增长和需求前景低迷的预期。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌2.2%，报每吨4,387美元，稍早触及2009年5月来最低的4,381美元。

受累于中国人民币走软、上周股市有两个交易日提前闭市、以及疲弱的工厂和服务业数据影响，中国市场今年开局走势震荡。

中国股市 周一收盘下挫逾5%，上周大跌10%后，引发了全球对风险资产的抛售。

“中国的股市和基本金属反映出其经济的不确定性，”Cantor Fitzgerald分析师Asa Bridle称。

从美国交易商持仓报告中可以看出对需求的担忧在不断增加，报告显示，货币经理大量持有押注铜价走低的头寸。

中国国务院发展研究中心主任李伟日前表示，受国际市场需求约束明显增强及劳动力成本约束不断增强等因素影响，“十三五”时期（2016-2020年）GDP年均增速保持在6.5%以上难度很大。

但分析师表示，铜和其他基本金属的最大问题是供应过剩。

在2月的中国农历新年到来前，中国对金属的需求预计将疲弱。

三个月期铝 下跌2.1%，报每吨1,461美元，该金属价格从美国铝业 计划关停一间铝冶炼厂获得支撑。