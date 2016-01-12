金属期市：期镍因库存高企挫至12年低位，铜价跌至六年半新低

* 期镍跌至2003年来最低，因LME库存增加

* LME期铜、期锌和期锡触及六年半新低

路透伦敦1月12日 - 期镍周二挫至逾12年最低水平，受累于库存高企的忧虑。而铜价受对中国经济的持续担忧拖累跌至六年半新低。

周二的数据显示，伦敦金属交易所(LME)精炼镍库存MNISTX-TOTAL再次增加，至43.7334万吨，比上个月增加了11%。

不锈钢行业需求疲弱，且供应过剩重压了期镍价格。不锈钢行业是镍金属的主要需求来源。

汇丰银行分析师Ash Lazenby称，该行将2016-18年期镍价格预期下调了22-34%。镍矿石的库存高达77.3万吨，将需要约三年的才能去掉一半库存。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 盘中急跌至8,120美元的2003年5月以来最低，后缩减跌幅，收报8,220美元，下跌0.6%。镍去年在所有LME金属中表现最弱，全年下跌逾40%。

期铜 收跌0.7%，报每吨4,355美元，为2009年5月来的最低。交易员称，铜价盘中曾一度上涨，因一些投资者买回空头头寸，锁定利润，但涨幅很快消逝，因其他投机客恢复了卖盘。

三个月期铝 下跌0.8%，报每吨1,450美元，为去年12月1日以来最低水平。铝是今年迄今表现最好的金属。

据有政府背景的研究公司安泰科周二的一份报告称，六家中国公司考虑成立合资公司，收储中国的原铝。这六家公司包括中国铝业公司、中国国家电力投资集团、山东魏桥铝电有限公司和云南铝业股份。