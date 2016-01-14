金属期市：伦铜触及六年半新低，因油价下滑破坏全球增长前景

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
LME期锌和期镍双双下跌1%，回吐上日分别为2%和1.8%的部分涨幅。中国贸易数据好于预期提振上日金属上涨。
中国海关周三公布，以美元计价，中国12月出口同比下降1.4%，进口下降7.6%，双创半年来最小降幅；路透调查预估中值则分别为下降8%和下降11.5%。当月贸易顺差600.93亿美元，路透预估中值为530亿美元。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，从去年11月底到今年1月初，美国经济持续给出好坏不一的信号，就业市场和消费支出的改善抵消了美元走强和油价下挫带来的拖累。
全球最大的铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco)周三表示，智利环保当局批准了其价值54亿美元的Radomiro Tomic硫化物项目，该项目是Codelco提高产量计划的一个关键部分。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/杜明霞；审校 王兴亚/王丽鑫)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。