金属期市：伦铜触及六年半新低，因油价下滑破坏全球增长前景

LME期锌和期镍双双下跌1%，回吐上日分别为2%和1.8%的部分涨幅。中国贸易数据好于预期提振上日金属上涨。

中国海关周三公布，以美元计价，中国12月出口同比下降1.4%，进口下降7.6%，双创半年来最小降幅；路透调查预估中值则分别为下降8%和下降11.5%。当月贸易顺差600.93亿美元，路透预估中值为530亿美元。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，从去年11月底到今年1月初，美国经济持续给出好坏不一的信号，就业市场和消费支出的改善抵消了美元走强和油价下挫带来的拖累。

全球最大的铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco)周三表示，智利环保当局批准了其价值54亿美元的Radomiro Tomic硫化物项目，该项目是Codelco提高产量计划的一个关键部分。(完)

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