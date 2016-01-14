金属期市：期铜反弹，此前受经济成长忧虑拖累触及六年半新低

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
路透伦敦1月14日 - 伦敦期铜周四触及六年半新低后反弹，因油价回升，缓和了投资者对全球经济体质的忧虑。
油价下跌会减少矿业公司的成本，允许他们继续在较低金属价格环境下生产，这可能会带来进一步的供应过剩。
布兰特原油周四跌至12年新低，因来自伊朗的更多石油供应令市场前景蒙阴，但油价在一些市场参与人士进行空头回补后反弹。
“全球经济增长看似变弱，油价的暴跌实际上告诉我们，全球增长极其疲弱，全球范围的贸易活动都处于困境，”法国兴业银行金属研究主管Robin Bhar称。
“近期难看见利好的催化剂，但人气略微趋于平静，只是因为中国人民币没有大幅下挫，股市尽管波动，但也平静下来，”他称。
中国股市周四收涨2%，但人民币再次下跌。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中跌至4,329.50美元的2009年5月以来最低，后抹去跌幅，收涨0.6%，报每吨4,415.5美元。
其他金属方面，期铝 上涨1.3%，至每吨1,482.50美元。
期锡 也试探下行，滑至2009年7月以来的最低13,095美元，后反弹，收盘持平于13,350美元。
期锌 攀升1.1%，报1,511美元，期铅 上涨0.1%，报1,629美元，期镍 收盘没有成交，最后买盘报价涨2.2%，报8,570美元。(完)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)