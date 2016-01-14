金属期市：期铜反弹，此前受经济成长忧虑拖累触及六年半新低

路透伦敦1月14日 - 伦敦期铜周四触及六年半新低后反弹，因油价回升，缓和了投资者对全球经济体质的忧虑。

油价下跌会减少矿业公司的成本，允许他们继续在较低金属价格环境下生产，这可能会带来进一步的供应过剩。

布兰特原油周四跌至12年新低，因来自伊朗的更多石油供应令市场前景蒙阴，但油价在一些市场参与人士进行空头回补后反弹。

“全球经济增长看似变弱，油价的暴跌实际上告诉我们，全球增长极其疲弱，全球范围的贸易活动都处于困境，”法国兴业银行金属研究主管Robin Bhar称。

“近期难看见利好的催化剂，但人气略微趋于平静，只是因为中国人民币没有大幅下挫，股市尽管波动，但也平静下来，”他称。

中国股市周四收涨2%，但人民币再次下跌。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中跌至4,329.50美元的2009年5月以来最低，后抹去跌幅，收涨0.6%，报每吨4,415.5美元。

其他金属方面，期铝 上涨1.3%，至每吨1,482.50美元。

期锡 也试探下行，滑至2009年7月以来的最低13,095美元，后反弹，收盘持平于13,350美元。