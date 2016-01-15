金属期市：期铜挫至六年半低点，因油价及中国市场进一步大跌

标题新闻：中国铝业预计2016年净利润增长85%，因削减成本、金融支出下降和有色金属价格上升
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路透伦敦1月15日 - 伦敦期铜周五挫至2009年5月来最低，受油价下滑，以及中国股市和离岸人民币进一步下挫打压。中国贷款数据疲弱殃及市场信心。
中国股市周五跌穿上月所创的低点，而离岸人民币大幅走软，重创伦敦对全球最大原材料消费国－中国金属需求的信心。
原油期货再度跌穿每桶30美元，因市场为伊朗原油出口增加作准备。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低1.9%，报每吨4,331美元，盘中触及2009年5月来最低的4,318美元。
本月期铜价格大跌8%，因投资人信心受创，年初以来屡创多年低点。
麦格理分析师Vivienne Lloyd表示，期铜市场目前并不是对实货市场信号作出反应，而是因应中国、全球宏观数据和股市交易。
中国人民银行周五公布数据显示，去年12月新增人民币贷款5,978亿元，低于此前路透7,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.3%，略低于路透调查中值13.5%。
美国公布的数据显示，12月零售销售意外下滑，工业生产连续第三个月下降，而企业库存录得2011年来最大降幅，所有指标都显示去年第四季经济成长严重放缓。
期镍 收低2%，报8,395美元，此前数据显示库存进一步增加。本周上海仓库镍库存大增16%。
其他金属方面，期铝 低0.6%，至每吨1,473美元。期锡 收低0.4%，报13,300美元。期锌 跌2.3%，报1,476美元，期铅 收挫2%，报1,596美元。(完)
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。
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