金属期市：人民币维稳措施激励伦铜反弹，但悲观气氛犹存

* 人民币维稳措施缓和对中国金属需求减弱的忧虑

* 关注中国投资和工业生产数据

路透伦敦1月18日 - 伦敦期铜周一上扬，中国为维稳人民币而安排新措施，带动铜价反弹，但金属市场悲观气氛犹存，因担心中国需求放缓。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高1%，报每吨4,375美元，上周五曾跌至2009年5月来最低的4,318美元。

中国央行周一宣布，自1月25日起对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率。

人民币贬值意味着以美元计价的金属对中国买家而言成本更高，减损中国企业的购买力。

“最新的举措是为了限制投机和人民币的下行压力，所以对铜市而言是有利的，因人民币贬值暗示进口金属需求可能降低。”Capital Economics分析师Caroline Bain表示。

中国将从2月8日开始进入为期一周的农历新年假期。交易商预计，随着春节假期临近，成交量将开始萎缩，会出现更多空头回补。

一交易商还表示，如果美国联邦储备理事会(FED/美联储)限制升息，金属市场可能获得支撑。

市场还将关注周二中国将公布的12月投资和工业生产数据，以寻找中国需求潜在力道的线索。