金属期市：人民币维稳措施激励伦铜反弹，但悲观气氛犹存

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
* 人民币维稳措施缓和对中国金属需求减弱的忧虑
* 关注中国投资和工业生产数据
路透伦敦1月18日 - 伦敦期铜周一上扬，中国为维稳人民币而安排新措施，带动铜价反弹，但金属市场悲观气氛犹存，因担心中国需求放缓。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高1%，报每吨4,375美元，上周五曾跌至2009年5月来最低的4,318美元。
中国央行周一宣布，自1月25日起对境外金融机构境内存放执行正常存款准备金率。
人民币贬值意味着以美元计价的金属对中国买家而言成本更高，减损中国企业的购买力。
“最新的举措是为了限制投机和人民币的下行压力，所以对铜市而言是有利的，因人民币贬值暗示进口金属需求可能降低。”Capital Economics分析师Caroline Bain表示。
中国将从2月8日开始进入为期一周的农历新年假期。交易商预计，随着春节假期临近，成交量将开始萎缩，会出现更多空头回补。
一交易商还表示，如果美国联邦储备理事会(FED/美联储)限制升息，金属市场可能获得支撑。
市场还将关注周二中国将公布的12月投资和工业生产数据，以寻找中国需求潜在力道的线索。
其他金属方面，期铝 升0.4%，至每吨1,479美元。期锌 大涨1.4%，报1,496美元，期铅 上扬0.7%，报1,607美元。期锡 收高0.2%，报13,325美元。期镍 大涨2.3%，报8,590美元。(完)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。