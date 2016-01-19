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亚洲 | 2016年 1月 19日 星期二 15:59 BJT

金属期市：伦铜触及逾一周高点，受中国GDP数据推升

“需求方面仍然疲软。多数大宗商品价格已经逼近成本价，但铜还没有，”瑞银驻悉尼分析师Dan Morgan表示。

“铜是对需求不足以消化过剩、以及供应将扩大这个负面题材相当脆弱的商品。”

LME三个月期铜 盘中曾触及1月8日以来最高每吨4,476美元，0721 GMT时削减涨幅来到每吨4,442美元，日内仍上涨1.5%。上日铜价上涨1%，并脱离2009年以来低点每吨4,318美元。

瑞银预计今年第一季铜均价每吨4,500美元，到年底前将跌至4,200美元。

上海期铜 上涨1.4%至每吨35,360元人民币(5,374美元)，多数其他金属合约均上涨1%甚至更多，上海期铅 及期镍 上涨近2%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/李春喜 审校 高琦/龚芳)

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