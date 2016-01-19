金属期市：期铜跳升，因中国经济数据符合预期

* 中国2015年GDP增长6.9%，符合预期

* 中国第四季经济成长6.8%

* 期铝和期镍触及两周高位

路透伦敦1月19日 - 伦铜周二攀升至逾一周最高水准，此前中国公布的经济数据缓和了对全球最大金属消费国可能出现硬着陆的担忧。

中国国家统计局周二公布，去年四季度国内生产总值（GDP）同比增长6.8%，和路透调查预估中值相符，刷新2009年一季度以来最低水平。去年全年经济成长6.9%。 这带动一些原本预计数据会更差的投资人空头回补。

尽管经济成长放缓，但中国股市也上扬，受助于对中国将出台更多刺激经济措施的期望。

“市场有一些非常低的GDP预估，低到6%水准的低档，所以如果你基于这些预估作空金属，肯定会很快回补空头。”VTB Capital商品研究部门主管Wiktor Bielski称。

他还表示，称市场已经触底为时过早，但在相关市场已经出现令人鼓舞的信号。

“钢铁、铁矿石和燃煤等市场明显有一些积极迹象，近几周已经强劲反弹。”他指出。

伦敦金属交易所三个月期铜 盘中曾触及1月8日以来最高每吨4,476美元，之后削减涨幅，收盘报每吨4,407美元，日内上涨0.7%。上周五触及2009年以来低点每吨4,318美元。

中国12月房地产投资增幅降至近七年最慢，而去年中国发电量近50年来首次减少，这些都是对金属需求的不利因素。

其他金属方面，期铝 升0.1%，至每吨1,481美元，盘中触及两周高位1,509美元。

期镍 收低0.1%，报8,580美元，盘中触及1月初来最高。