金属期市：伦敦期铜下滑，投资者寄望中国能祭出更多利好措施

金属期市：期铝从20个月高位回落，因投资人担忧供应过剩
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
中国央行日前召开商业银行座谈会部署春节前后银行体系流动性管理工作，称对于中期流动性需求，央行将通过分别开展中期借贷便利（MLF）、常备借贷便利（SLF）、抵押补充贷款（PSL）等操作安排6,000亿元以上资金予以支持。
中国股市周三早盘基本持平，有关刺激举措的传言日盛，提供了一些支撑，而油价下跌引发全球股市新一轮下跌。
路透调查显示，日本1月制造业信心下滑，未来三个月料维持低迷状态，这表明对中国引领的全球增长进一步放缓和市场动荡的担忧打击了出口商的信心。
澳洲矿业巨擘必和必拓 周三表示，该公司认为未来数年铁矿石和煤炭价格不会反弹，但仍寄望铜价和油价将会反弹。由于获利大幅下降，必和必拓长期保持的派息政策料将受到影响。 (完)
路透伦敦1月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周四从20个月高位回落，因投资者锁定利润，且预期供应不断上升将遏止持续了一段长时间的价格涨势。
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