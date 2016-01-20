金属期市：伦敦期铜下滑，投资者寄望中国能祭出更多利好措施

中国央行日前召开商业银行座谈会部署春节前后银行体系流动性管理工作，称对于中期流动性需求，央行将通过分别开展中期借贷便利（MLF）、常备借贷便利（SLF）、抵押补充贷款（PSL）等操作安排6,000亿元以上资金予以支持。

中国股市周三早盘基本持平，有关刺激举措的传言日盛，提供了一些支撑，而油价下跌引发全球股市新一轮下跌。

路透调查显示，日本1月制造业信心下滑，未来三个月料维持低迷状态，这表明对中国引领的全球增长进一步放缓和市场动荡的担忧打击了出口商的信心。