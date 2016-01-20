金属期市：期铜下挫，因油价跌势不休及中国经济成长忧虑

* 必和必拓仍寄望中期铜价反弹

* 中国锡生产商今年减产1.7万吨

* 花旗：需要进一步减少镍产量，市场才能找到支撑

路透伦敦1月20日 - 伦敦期铜周三下滑，因油价跌势不休，且投资人持续担心中国经济成长，但对中国政府推出进一步的刺激举措的期望限制了跌幅。

国际能源署(IEA)周二在月报中称，反常的暖和天气与供应增加将令原油市场陷于供应过剩之中 ，这将美国原油打压至13年来最低水准，吓得投资人不敢涉足包括金属在内的商品基金。

受油价急跌拖累，全球股市挫至2013年来最低。中国股市下滑，但跌幅不大，拜可能会有进一步刺激措施的传闻所赐。

中国证券报周三发表社评指出，2016年经济增长既面临挑战也存在不少机遇；稳增长同时防范风险，需要政策进一步加大宽松力度。稳健货币政策仍将发挥重要作用，将存款准备金率、利率调节和公开市场操作相结合，确保金融体系流动性平稳和市场利率保持在合理水平。

“对中国经济成长的担忧影响所有市场，但同油市相比，铜市供应过剩状况没有那么严重，且在一段时间内都不会像油市那样严重过剩。”Capital Economics高级商品分析师Caroline Baine称。

澳洲矿业巨擘必和必拓 周三表示，该公司认为未来数年铁矿石和煤炭价格不会反弹，但仍寄望铜价将会反弹。由于获利大幅下降，必和必拓长期保持的派息政策料将受到影响。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低1.1%，报4,360美元，周二曾升至1月8日来最高，但铜价仍接近上周五触及的2009年5月来最低位4,318美元。

周二公布的数据显示，去年中国经济成长6.9%，为25年来最慢，但至少符合预期，这令市场感到一些宽慰。

期锡 逆势收高1.3%，报13,475美元。

中国大型锡生产商已经同意今年减产1.7万吨，以应对产能过剩和利润下滑。

期镍 收低0.4%，报8,550美元。花旗集团在报告中指出，需要进一步大幅减少镍产量，镍价才会寻获支撑。

其他金属方面，期铝 收低0.7%，至每吨1,470美元，花旗将今年铝价预估下调至1,435美元，并预计今年中国铝产品出口将继续打压市场。