金属期市：期铜升至两周高位，因油价劲升及中国需求刺激

* 中国实货铜溢价触及10月底来最高

* 油价劲升8%，因寒潮来袭提振需求

* 期镍、锌、铅升至数周高位

路透伦敦1月22日 - 伦敦期铜周五升至两周高位，本周升幅为10月初来最大，因油价劲升8%，且中国实货溢价上涨。

油市势将创下今年首周上涨，吸引投资人重返包括铜在内的商品篮子基金。

周四欧洲央行暗示可能追加货币刺激措施，这带动金融市场普遍反弹。

中国本周铜溢价升至95-100美元，为10月底来最高，因炼厂赶在下月农历春节之前增加库存。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.3%，报4,443美元，稍早触及1月8日来最高的4,484美元。

“有一些中国刺激措施的消息...国家电网的未来五年投资计划等，铜库存不是很高，但目前真正指导市场的是油价走势。”麦格里分析师Vivienne Lloyd表示。

中国国家电网董事长刘振亚周四表示，由于输电项目的时间设置意味着今年比去年需要更少的资金，国家电网将削减2016年投资预算。但2016-2020年总投资额将较前五年增长逾25%。

LME库存数据显示，铜注册库存减少16,450吨，至18.0925万吨的2015年1月来最低。

现货铜较三个月期铜价格由贴水3.50美元变为升水11.75美元，显示近期供应紧张。

不过，预计中国在春节期间铜需求会下降，可能打压价格。中国为全球最大铜消费国。

期锌 升0.2%，报1,510美元，稍早一度升至1月7日来最高的1,538.50美元。

三个月期镍 收低0.5%，报8,695美元，盘中触及12月22日来高位8,880美元。