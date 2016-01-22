金属期市：期铜升至两周高位，因油价劲升及中国需求刺激

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
* 中国实货铜溢价触及10月底来最高
* 油价劲升8%，因寒潮来袭提振需求
* 期镍、锌、铅升至数周高位
路透伦敦1月22日 - 伦敦期铜周五升至两周高位，本周升幅为10月初来最大，因油价劲升8%，且中国实货溢价上涨。
油市势将创下今年首周上涨，吸引投资人重返包括铜在内的商品篮子基金。
周四欧洲央行暗示可能追加货币刺激措施，这带动金融市场普遍反弹。
中国本周铜溢价升至95-100美元，为10月底来最高，因炼厂赶在下月农历春节之前增加库存。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.3%，报4,443美元，稍早触及1月8日来最高的4,484美元。
“有一些中国刺激措施的消息...国家电网的未来五年投资计划等，铜库存不是很高，但目前真正指导市场的是油价走势。”麦格里分析师Vivienne Lloyd表示。
中国国家电网董事长刘振亚周四表示，由于输电项目的时间设置意味着今年比去年需要更少的资金，国家电网将削减2016年投资预算。但2016-2020年总投资额将较前五年增长逾25%。
LME库存数据显示，铜注册库存减少16,450吨，至18.0925万吨的2015年1月来最低。
现货铜较三个月期铜价格由贴水3.50美元变为升水11.75美元，显示近期供应紧张。
不过，预计中国在春节期间铜需求会下降，可能打压价格。中国为全球最大铜消费国。
期锌 升0.2%，报1,510美元，稍早一度升至1月7日来最高的1,538.50美元。
三个月期镍 收低0.5%，报8,695美元，盘中触及12月22日来高位8,880美元。
期锡 收高0.5%，报13,690美元。期铅 跌0.2%，报1,640美元，稍早升至1月7日来最高的1,664.20美元。期铝 收平，报1,482美元。(完)
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。