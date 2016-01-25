金属期市：期铜跟随油价走低，期锌微涨

* 油价下跌4%，因供应过剩

* 市场寻找中国需求改善的进一步信号

路透伦敦1月25日 - 伦敦期铜在前两个交易日上涨后周一回落，因油价重拾跌势，但美元走软和最大金属消费国中国的股市上涨帮助限制了跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌0.6%，报4,417美元。

“基本金属在跟随油价下跌，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann称。

油价下跌4%，因伊拉克宣布石油产量达到纪录高位，这加重了本已过剩的油市供应。

“我担心短期内价格仍将下行，因为人气仍很糟糕，特别是如果油价再跌的话，基本金属应该还会承压，”Briesemann称。

期铜上周五升至每吨4,484美元的两周高位，因油价急升10%以及中国的现货溢价上升。

中国上周铜溢价升至95-100美元，为10月底来最高，因炼厂赶在下月农历春节之前增加库存。

但还没有看到中国需求有大幅反弹的迹象，Argonaut Securities分析师Helen Lau称。

预计中国在春节期间铜需求会下降，可能打压价格。中国为全球最大铜消费国。

中国股市本周开局走坚，延续了上周五的涨势，这限制了LME金属的跌幅。

美元 走弱也给市场提供了支撑。