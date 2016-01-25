金属期市：期铜跟随油价走低，期锌微涨

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
* 油价下跌4%，因供应过剩
* 市场寻找中国需求改善的进一步信号
路透伦敦1月25日 - 伦敦期铜在前两个交易日上涨后周一回落，因油价重拾跌势，但美元走软和最大金属消费国中国的股市上涨帮助限制了跌幅。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌0.6%，报4,417美元。
“基本金属在跟随油价下跌，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann称。
油价下跌4%，因伊拉克宣布石油产量达到纪录高位，这加重了本已过剩的油市供应。
“我担心短期内价格仍将下行，因为人气仍很糟糕，特别是如果油价再跌的话，基本金属应该还会承压，”Briesemann称。
期铜上周五升至每吨4,484美元的两周高位，因油价急升10%以及中国的现货溢价上升。
中国上周铜溢价升至95-100美元，为10月底来最高，因炼厂赶在下月农历春节之前增加库存。
但还没有看到中国需求有大幅反弹的迹象，Argonaut Securities分析师Helen Lau称。
预计中国在春节期间铜需求会下降，可能打压价格。中国为全球最大铜消费国。
中国股市本周开局走坚，延续了上周五的涨势，这限制了LME金属的跌幅。
美元 走弱也给市场提供了支撑。
其他基本金属中，三个月期锌 逆势上涨0.3%，报每吨1,515美元。三个月期铝 收跌0.4%，报1,476美元。期锡 收低0.3%，报13,650美元。期铅 收盘时没有成交，最后买价跌1.1%，报1,622美元。期镍 收低2.2%，报8,550美元。(完)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
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