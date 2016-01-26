金属期市：伦铜回吐此前涨幅，受油价下跌与中国经济忧虑拖累

不过花旗认为，第二季“供应方面的调整和需求环境的略微改善”将给铜价提供支撑。

外界普遍预期美联储将维持联邦基金利率在0.25-0.50%不变，但在3月下次会议上再次升息的可能性已经下降，部分分析师认为，由于全球经济放缓，预计将推迟至今年稍晚。

印尼矿业部一位高级官员周二称，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已申请在未来六个月出口约100万吨铜精矿的许可。印尼自由港公司在巴布亚经营有全球最大的铜矿之一，为了延长出口许可，该公司必须为自己在印尼的一家新炼厂缴纳5.3亿美元保证金。该公司出口可能中断的风险给铜价提供支撑。 (完)