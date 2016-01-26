金属期市：伦铜回吐此前涨幅，受油价下跌与中国经济忧虑拖累

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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沪铜 收跌0.1%至每吨35,100元人民币(5,335美元)。
花旗集团预测，2016年上半年基本金属价格料略微走低，因市场担忧中国经济和油价下跌。
不过花旗认为，第二季“供应方面的调整和需求环境的略微改善”将给铜价提供支撑。
外界普遍预期美联储将维持联邦基金利率在0.25-0.50%不变，但在3月下次会议上再次升息的可能性已经下降，部分分析师认为，由于全球经济放缓，预计将推迟至今年稍晚。
印尼矿业部一位高级官员周二称，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已申请在未来六个月出口约100万吨铜精矿的许可。印尼自由港公司在巴布亚经营有全球最大的铜矿之一，为了延长出口许可，该公司必须为自己在印尼的一家新炼厂缴纳5.3亿美元保证金。该公司出口可能中断的风险给铜价提供支撑。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/李春喜 审校 高琦/王洋)
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路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。