金属期市：油价跳升带动期铜触及两周半高位，交易商关注美联储会议

* 减产传闻及美国燃料油需求攀升带动油价大涨

* 期锌再创三周高位，因中国12月进口暴增

* 关注美联储1900GMT的货币政策声明

路透伦敦1月27日 - 期铜价格周三触及两周半高位，因油价跳升，促使投资人在金属市场回补空头，但在美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚发布政策声明前，市场气氛有些谨慎。

在俄罗斯表示，讨论了同主要产油国的合作，且美国数据显示需求意外攀升后，油价跳升5%。

“出现空头回补升势，铜价看来同油价息息相关。”Mitsui Bussan Commodities分析师Justin Lennon表示。

不过他还表示，“第一季铜价还有下跌的空间，没有足够的刺激因素让生产商进一步减产，且中国经济仍艰困。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高1.2%，报4,590美元，盘中触及1月8日来最高水准4,595美元。

市场预计美联储今日稍后将宣布维持利率不变，且之前有关今年升息四次，每次25个基点的展望也有可能软化。

“市场变动将取决于美联储(的政策声明)。我们的看法是，美联储在这次会议上不加息。这将拉低美元，(支撑)基本金属。”AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam说。

中国公布的贸易数据显示，中国2015年铜进口量创下纪录。但终端用户需求仍然未明朗。中国国家统计局周三公布，2015年规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%，为多年来首次下降。其中，12月份利润同比下降4.7%。

期锌 盘中触及1月初来最高的1,616美元，收报1,615美元，上涨1.6%。周二，期锌跳升近5%，因之前数据显示中国12月锌进口暴增440%。

期镍 收低0.2%，收报8,655美元。

期铝 收涨2.1%，报1,526美元，盘中触及12月31日来最高1,528美元。