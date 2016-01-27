金属期市：油价跳升带动期铜触及两周半高位，交易商关注美联储会议

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
* 减产传闻及美国燃料油需求攀升带动油价大涨
* 期锌再创三周高位，因中国12月进口暴增
* 关注美联储1900GMT的货币政策声明
路透伦敦1月27日 - 期铜价格周三触及两周半高位，因油价跳升，促使投资人在金属市场回补空头，但在美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚发布政策声明前，市场气氛有些谨慎。
在俄罗斯表示，讨论了同主要产油国的合作，且美国数据显示需求意外攀升后，油价跳升5%。
“出现空头回补升势，铜价看来同油价息息相关。”Mitsui Bussan Commodities分析师Justin Lennon表示。
不过他还表示，“第一季铜价还有下跌的空间，没有足够的刺激因素让生产商进一步减产，且中国经济仍艰困。”
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高1.2%，报4,590美元，盘中触及1月8日来最高水准4,595美元。
市场预计美联储今日稍后将宣布维持利率不变，且之前有关今年升息四次，每次25个基点的展望也有可能软化。
“市场变动将取决于美联储(的政策声明)。我们的看法是，美联储在这次会议上不加息。这将拉低美元，(支撑)基本金属。”AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam说。
中国公布的贸易数据显示，中国2015年铜进口量创下纪录。但终端用户需求仍然未明朗。中国国家统计局周三公布，2015年规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%，为多年来首次下降。其中，12月份利润同比下降4.7%。
期锌 盘中触及1月初来最高的1,616美元，收报1,615美元，上涨1.6%。周二，期锌跳升近5%，因之前数据显示中国12月锌进口暴增440%。
期镍 收低0.2%，收报8,655美元。
期铝 收涨2.1%，报1,526美元，盘中触及12月31日来最高1,528美元。
期铅 收涨1.1%，报1,669美元。期锡 收升1.8%，报14,400美元。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
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