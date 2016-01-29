金属期市：期铜上涨且周线收高，但前景不明朗限制升幅

路透伦敦1月29日 - 期铜周五上涨，因交易商和基金预计供应收紧，逆转了对价格下跌的押注，不过对中国需求的不确定性预计在春节假期前限制升幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高0.7%，报4,561美元，连升第二周，但今年迄今仍跌了3%。

“上涨更多的是因为空头回补。金属市场可能跟随油市走势，且印尼也有利多消息传出。”Norbert Ruecker商品研究部门主管Julius Baer称。

“我们认为这并不是转折点，对全球经济成长和中国需求仍有许多不确定性。”

中国今年春节假期在2月8日开始。

全球今年约2,200万吨的铜消费约一半靠中国。中国铜需求仍在增加，但增幅远低于前几年，导致市场供应过剩。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五开始失去了从印尼一处世界级铜矿出口铜精矿的许可，因与印尼政府在向一家新炼厂支付保证金事宜的谈判仍然僵持不下。

另外，美国数据显示，第四季经济成长大幅放缓，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能放缓升息进度的预期升温。 这对铜价也有提振作用。

三个月期铝 收高0.4%，至每吨1,519美元，盘中触及12月29日来最高的1,537.50美元。

期锌 收涨2.9%，报1,623美元，盘中触及12月31日来最高的1,628美元。